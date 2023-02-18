Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 55 bin civarında çadır sevkiyat için bekliyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yabancı ülkelerin ve kuruluşların Türkiye'ye 120 bin çadır taahhüt ettiği, Türkiye'nin de 102 bin çadır sipariş verdiğini belirterek, "Bunların yaklaşık 70 bini ülkemize geldi, şu anda 55 bin civarında çadır da sevkiyat için bekliyor." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Gaziantep AFAD Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, Koordinasyon ve Destek Merkezi'ni daha da güçlendirdiklerini belirterek, "Ayrıca AFAD Koordinasyon Merkezi'ne 4 büyükelçimizi ve 2 personelimizi Ankara'da tahsis ettik." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, "Hatay, Gaziantep, Adana, Adıyaman, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Kilis'te 12 koordinatör büyükelçimiz var, ayrıca yine 15 personelimiz var. Yine Antalya, İstanbul ve Edirne temsilciliklerimiz de 7 gün 24 saat esasıyla sizlere destek olmaya çalışıyorlar." ifadesini kullandı.

102 ülke Türkiye'ye yardım talebinde bulundu

Çavuşoğlu, depremin ardından hemen uluslararası yardım çağrısını en üst düzeyde yaptıklarını, herkesin de bu çağrıya cevap verdiğini belirterek, "Bir taraftan Avrupa Birliği, NATO üzerinden, diğer taraftan ülkeler bireysel olarak bize yardım etmek için çok samimi adımlar attılar. Onlara da çok teşekkür ederiz. Hem BM, Hem NATO hem de Avrupa Birliği, acil durum mekanizmalarını hayata geçirdiler." diye konuştu.

Yurt dışından gelen yardımlara ilişkin bilgiler paylaşan Çavuşoğlu, "Bugüne kadar yardım teklifinde bulunan ülke sayısı 102, 88 ülke bugüne kadar Türkiye'de sahada bize arama kurtarma, sahra hastanesi ya da sağlık ekipleriyle bize yardım etti. 23 ülke görevini tamamlayarak ayrıldı. Şu anda 65 ülke halen sahada. Toplam 11 bin 302 yabancı personel gelmişti. Bunlardan 5 bin 326'sı ayrıldı, 5 bin 377'si sahada bizlerle çalışıyorlar." dedi.

Bir taraftan ülkelerin ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) gibi kuruluşların taahhüt ya da tahsis ettiği çadırların olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, diğer taraftan Türkiye'nin tüm dış misyonlarıyla çadır üretilen ülkelerdeki girişimleri sayesinde bugüne kadar 222 binden fazla çadır bulduklarını belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, öte yandan konteynerlerin de Türkiye'ye gelmeye başladığını aktardı.