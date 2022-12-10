Dışişleri Bakanı: Arabulucu ülke olarak yüksek bir profile sahibiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul'da "Geleceği Şekillendirmek: Belirsizlikler, Gerçekler ve Fırsatlar" temasıyla düzenlenen TRT World Forum 2022 kapsamında "Çatışma Çözümü ve Barış İnşası: Küresel Liderliğin Geleceğini Şekillendirmek" başlıklı oturumda konuştu.

Çavuşoğlu, "Kriz çağındayız. Bu sistemik değişim döneminde çatışmalar da dönüşüyor. Teknolojik gelişmeler ve küreselleşme ile çatışmalar daha karmaşık, çok katmanlı ve yaygın hale geldi" dedi. Mevlüt Çavuşoğlu, "İstanbul Tahıl Anlaşması'nda Birleşmiş Milletler (BM)-Türkiye ortaklığının, dünyayı ciddi bir gıda krizinden kurtaran bir örnek olduğunu" söyledi.

'Rusya-Ukrayna savaşındaki çabalarımız yakın dönem örnekleri'

Bakan Çavuşoğlu, "Coğrafya kaderdir. Coğrafyamız bize her zaman tetikte olmayı ve çeşitli çatışmaların etkilerine karşı hazırlıklı olmayı öğretti. Böylece dirençli bir toplum olduk. Ne olursa olsun düşmeyiz, yolumuza devam ederiz" diye konuştu.

Dışişleri Bakanlığı'nda da "çeşitli ülkelerden geleceğin arabulucularını yetiştirdiklerini" kaydeden Çavuşoğlu Türkiye'nin Somali'den Venezuela'ya, Balkanlar'dan Orta Doğu'ya kadar kolaylaştırıcı veya arabulucu olarak yüksek profili koruduğunu belirterek "Rusya-Ukrayna savaşındaki çabalarımız yakın dönem örnekleridir" ifadesini kullandı. (AA)