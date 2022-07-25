Disipline sevk edilen Tanju Özcan’dan açıklama: ‘Değişiklik olmayacak…’

Sık sık gündeme gelen Özcan, parti kurallarıyla bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle kesin ihraç talebiyle YDK'ye sevk edilmişti. YDK'de yazılı savunmasının ardından sözlü savunmasını da yapan Tanju Özcan dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

'Olumlu karar çıkmasını bekliyorum'

İşte Özcan'ın açıklamalarından satır başları:

YDK'ya sözlü olarak savunmamı yaptım. Ben 22 yaşında bu partiye davet üzerine değil kendi irademle; ülkeme ne katabilirim partime ne katabilirim diye katılanlardanım. Partiye 'Gel, seni belediye başkanı yapalım' diye davetle gelenlerden değilim.

Verilecek karar ne olursa olsun ben Atatürkçüyüm, Türk milliyetçisiyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 6 ana ilkesine her zaman sahip çıkan biriyim. Bu tavrımda bir değişiklik olmayacak.

Bugün de hakkımda olumlu bir karar çıkmasını bekliyorum ve öyle ümit etmek istiyorum.

'Bağımsız olarak yoluma devam ederim'

Tanju Özcan, ihraç talebi sonrası yaptığı açıklamada CHP'nin "öz evladı" olduğunu belirterek, "Hukuki bağım kesilirse bağımsız olarak yoluma devam ederim. Zaten hiçbir partinin teklifine açık falan da değilim" demişti.