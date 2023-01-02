Dış ticaret açığı yüzde 138 artarak 110 milyar dolar oldu

Ticaret Bakanlığı, aralık ayına ilişkin dış ticaret verilerini bugün açıkladı.

2022 yılının aralık ayında, geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 3,1 oranında artışla 22 milyar 915 milyon dolar, ithalat yüzde 14,6 oranında artışla 33 milyar 295 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı ise 2022 yılında yüzde 138 artarak 110,18 milyar dolara çıktı. Böylece yıllık bazda rekor dış ticaret açığı kaydedildi.

İthalat ve ihracatla birlikte dış ticaret açığının rekor kırdığı veriler şöyle:

Aralıkta ithalat yüzde 14,6, ihracat yüzde 3,1 arttı

2022 yılı aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracat, yüzde 3,1 oranında artarak 22 milyar 915 milyon dolar; ithalat, yüzde 14,6 oranında artarak 33 milyar 295 milyon dolar; dış ticaret hacmi, yüzde 9,6 oranında artarak 56 milyar 210 milyon dolar oldu.

Ocak-Aralık döneminde ithalat yüzde 34,3 yükseldi

Ocak-aralık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre ihracat, yüzde 12,9 oranında artarak 254 milyar 210 milyon dolar; ithalat, yüzde 34,3 oranında artarak 364 milyar 395 milyon dolar; dış ticaret hacmi ise yüzde 24,6 oranında artarak 618 milyar 605 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 7,7 azaldı

Aralık ayında, geçen yılın aynı ayına göre ihracatın ithalatı karşılama oranı, 7,7 puan azalarak yüzde 68,8 olarak oldu. Enerji verileri hariç tutulduğunda ihracatın ithalatı karşılama oranı, 9,2 puan azalarak yüzde 87,9’a ulaştı.

En fazla ihracat AB'ye yapıldı

Aralık ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler, sırasıyla Almanya yüzde 1,6 oranında artışla 1 milyar 806 milyon dolar, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yüzde 9,0 oranında azalışla 1 milyar 379 milyon dolar ve Rusya yüzde 122,3 oranında artışla 1 milyar 314 milyon dolar oldu. İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içerisindeki payı yüzde 47,1 oldu.

Aralık ayında en fazla ihracat yapılan ülke grupları, sırasıyla Avrupa Birliği (AB-27) yüzde 0,8 oranında azalışla 8 milyar 766 milyon dolar, yakın ve Orta Doğu ülkeleri yüzde 6,4 oranında artışla 4 milyar 214 milyon dolar ve diğer Avrupa ülkeleri yüzde 27,4 oranında artışla 3 milyar 944 milyon dolar oldu.

En fazla ithalat da AB'den

Aralık ayında en fazla ithalat yapılan ülke grupları, sırasıyla Avrupa Birliği 11,6 oranında artışla 9 milyar 114 milyon dolar, diğer Avrupa ülkeleri yüzde 83,7 oranında artışla 9 milyar 69 milyon dolar ve Asya ülkeleri yüzde 10,9 oranında artışla 7 milyar 421 milyon dolar oldu.

Aralık ayında en fazla ithalat yapılan ülkeler, sırasıyla Rusya Federasyonu yüzde 56,3 oranında artışla 5 milyar 298 milyon dolar, Çin yüzde 15,5 oranında artışla 3 milyar 642 milyon dolar ve İsviçre yüzde bin 245,2 oranında artışla 2 milyar 520 milyon dolar oldu. İthalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içerisindeki payı yüzde 58,5 oldu.

En çok ihracat hammadde grubunda

Aralık ayında Geniş Ekonomik Grupların (BEC) sınıflamasına göre, en çok ihracat 11 milyar 86 milyon dolarla (yüzde 1 azalış) ‘ham madde (ara malları)’ grubunda yapılırken bu grubu sırasıyla 8 milyar 419 milyon dolarla (yüzde 2,7 artış) ‘tüketim malları’ ve 3 milyar 172 milyon dolarla (yüzde 18,5 artış) ‘yatırım (sermaye) malları’ grupları takip etti.

Aralık ayında sektörlere göre ihracatın payı, sırasıyla imalat sanayii yüzde 93,8 (21 milyar 489 milyon dolar); tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörü yüzde 3,9 (895 milyon dolar), madencilik ve taş ocakçılığı sektörü yüzde 1,8 (406 milyon dolar) oldu.

Aralık ayında BEC sınıflamasına göre, en çok ithalat 25 milyar 400 milyon dolarla (yüzde 10,2 artış) ‘ham madde (ara malları)’ grubunda yapılırken bu grubu sırasıyla 4 milyar 509 milyon dolarla (yüzde 18,0 artış) ‘yatırım (sermaye) malları’ ve 3 milyar 372 milyon dolarla (yüzde 56,5 artış) ‘tüketim malları’ grupları takip etti.

İthalatın yüzde 74,5'ini imalat sanayisi yaptı

Aralık ayında sektörlere göre ithalatın payı, sırasıyla imalat sanayii yüzde 74,5 (24 milyar 816 milyon dolar), madencilik ve taş ocakçılığı sektörü yüzde 19,6 (6 milyar 511 milyon dolar); tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörü yüzde 3,7 (1 milyar 248 milyon dolar) oldu. (ANKA)