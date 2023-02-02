Dış ticaret açığı rekor kırmaya devam ediyor: Yılın ilk ayında 14,3 milyar dolarlık ticaret açığı

Türkiye ekonomisi yeni yılın ilk ayında rekor dış ticaret açığı verdi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş tarafından açıklanan geçici verilere göre, Ocak'ta ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,4 artışla 19,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. İthalat ise 33,7 milyar dolar oldu.

Bu verilerin ardından dış ticaret açığı 14,3 milyar dolar ile rekor seviyeye çıktı.

Bakan Muş ithalatta enerji faturasına dikkat çekerek, "Enerji ve emtia fiyatlarında yaşanan sert artışın etkisi ile ithalatımız Ocak ayında 33,7 milyar dolar olurken, bu rakamın dörtte birinden fazlası enerji ithalatı kaynaklıdır. Enerji fiyatlarındaki yüksek seyrin ithalatımıza etkisi, geçmiş yılların enerji ithalatı verilerine bakıldığında daha iyi anlaşılmaktadır. Nitekim, 2023 Ocak ayı enerji ithalatı 2021 yılının aynı ayına göre yüzde 238 oranında artarak 8,8 milyar dolar düzeyine yükselmiştir" diye konuştu.

Enerji ile birlikte altın ithalatının etkilerinden de bahseden Bakan Muş, Ocak ayı verilerine ilişkin değerlendirmesinde, "Öte yandan, son dönemde altın ithalatındaki yükseliş de ithalatımızda yaşanan artışta etkili olmuştur. Ocak ayında toplam altın ithalatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 733 artarak 5,1 milyar dolara yükselmiştir" dedi.