Dış ticaret açığı ilk dört ayda 32,5 milyar dolara yükseldi

Nisan ayında ihracat geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 24,6 artışla 23,4 milyar dolar oldu. Bakan Muş, bu rakamın tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamı olduğunu belirtti.

Nisan ayı ithalatı ise yüzde 35 oranında artışla 29,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı bir önceki yıl aynı aya göre yüzde 98,1 oranında artarak 6,1 milyar dolar olarak gerçekleşirken dış ticaret hacmi de geçen yıla göre yüzde 30,1 oranında artışla 52,8 milyar dolara yükseldi.

7,7 milyar dolarlık pay ile enerji, ithalatta önemli bir yer tutmayı sürdürdü.

4 aylık ihracat 83,5 milyar dolar

Böylece yılın ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre ihracat, yüzde 21,7 oranında artarak 83 milyar 565 milyon dolar oldu. Aynı dönemler için ithalat ise yüzde 40,1 arttı ve 116 milyar 73 milyon dolar oldu.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 6,6 puan azalarak yüzde 79,3 olarak gerçekleşti. Enerji verileri hariç tutulduğunda, ihracatın ithalatı karşılama oranı 3,2 puan artarak yüzde 100,9 olarak gerçekleşti.

En çok ihracat ara mallar kalleminde yapıldı

Nisan ayında Geniş Ekonomik Grupların (BEC) sınıflamasına göre, en çok ihracat 12 milyar 426 milyon dolarla (yüzde 30,7 artış) "Hammadde (Ara malları)" grubunda yapılırken, bu grubu sırasıyla 8 milyar 70 milyon dolarla (yüzde 12,7 artış) “Tüketim Malları" ve 2 milyar 717 milyon dolarla (yüzde 40,6 artış) "Yatırım (Sermaye) Malları” grupları takip etti.

Nisan ayında Geniş Ekonomik Grupların (BEC) sınıflamasına göre, en çok ithalat 24 milyar 45 milyon dolarla (yüzde 44,9 artış) "Hammadde (Ara malları)" grubunda yapılırken, bu grubu sırasıyla 3 milyar 199 milyon dolarla (yüzde 11,5 artış) “Yatırım (Sermaye) Malları" ve 2 milyar 170 milyon dolarla (yüzde 7,5 azalış) "Tüketim Malları” grupları takip etti.

İhracatın yüzde 95'i imalat sanayi sektöründen

Nisan ayında sektörlere göre ihracatın payı sırasıyla; İmalat Sanayi yüzde 95 (22 milyar 198 milyon dolar), Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık sektörü yüzde 2,4 (569 milyon dolar), Madencilik ve Taş Ocakçılığı sektörü yüzde 2 (462 milyon dolar) oldu.

Nisan ayında sektörlere göre ithalatın payı sırasıyla; İmalat Sanayi yüzde 69,1 (20 milyar 370 milyon dolar), Madencilik ve Taş Ocakçılığı sektörü yüzde 21,4 (6 milyar 310 milyon dolar), Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık sektörü yüzde 4,6 (1 milyar 366 milyon dolar) oldu.