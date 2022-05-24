Diş hekimi Şeyma Biran'ı öldüren zanlı tutuklandı

Diş hekimi Şeyma Biran’ın çalıştığı muayenehanede bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 2 şüpheli gözaltına alınmış, emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edilmişti.
Savcılık sorgusunun ardından şüphelilerden Z.E. “tasarlayarak kasten öldürme" suçundan, A.A. ise “suç delillerini gizleme” suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Z.E.‘nin kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösterir olguların bulunmasını göz önünde bulundurarak sevk edildiği suçtan tutuklanmasına karar verdi. Şüpheli A.A. hakkındaki tutuklama talebini reddeden hakimlik, şüpheliyi yurt dışına çıkmama ve imza atma şeklinde adli kontrol kararıyla serbest bıraktı. (İHA)