Diril çifti davası: Tek tutuklu sanık tahliye edildi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Kovankaya köyünde 8 Ocak 2020’de kaybolan Diril çiftinden Şimuni Diril'in 20 Mart 2020'de Hezil Çayı kenarında cesedi bulunmuştu. Eşi Hürmüz Diril’e ise ulaşılamadı. Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın ardından çiftin akrabaları Apro Diril, İ.Y. ve B.Ö. hakkında 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' ve 'tasarlayarak öldürme' suçlarından dava açıldı. Apro Diril, yargılama sürecinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA'nın haberine göre, davanın 5’inci duruşması Şırnak 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya Diril çiftinin çocukları ile avukatları ve Apro Diril’in ailesi ile avukatları katıldı. Tutuklu sanık Apro Diril mahkemede hazır bulunurken, diğer sanıkların ise avukatları katıldı.

Cezaevinde tutuklu bulunan Emin A., tanık olarak dinlendi. Cezaevinde Apro Diril ile aynı koğuşta kaldığını ve Apro Diril’in cinayeti işlediğini kendisine itiraf ettiğini söyleyen Emin A., “Apro Diril ile cezaevinde aynı koğuşta kaldık. Apro, 5 kişi bulunduğumuz ortamda Hürmüz Diril, C.U. ve hatırlamadığım bir kişi ile birlikte 3 gömü bulduklarını söyledi. Bir gömüyü çıkardıklarını ve gidip bir yerde paylaşacaklarını söyledi. O sırada Şimuni Diril de geldi. Şimuni’nin kafasına tahta ile vurduklarını ve suya attıklarını söylediler. Hürmüz Diril’in ise kafasına Keleş ile ateş edip gömdüklerini söyledi. Amaçlarının gömüyü paylaşmak değil, onu öldürmek olduğunu söyledi. İşin içinde kadın cinayeti olduğu için vicdan azabı çektim. O yüzden daha sonra mahkemeye yardımcı olmak için ifade ve dilekçe verdim. Apro Diril’in gömünün yarısının kendisinde diğer yarısının Celal U. denilen şahısta olduğunu ve Celal U.’nun bir define avcısı olduğunu söyledi” dedi.

'Menfaat için iftira atıyor'

Sanık Apro Diril ise Emin A.’nın menfaatleri doğrultusunda yalan söylediğini belirterek, “Büyük yalan, iftira bu. Menfaat için iftira atıyor. Ben ile Emin cezaevinde tartıştık. Cezaevinde olan yeğeni ile de her gün tartışıyorduk. Aramızda anlaşmazlık olduğu için ben başka koğuşa gittim. Emin beni tehdit etti. Bin TL para aldı benden. Yalan söylüyor, iftira atıyor” dedi.

Savcılık verdiği mütalaada sanık Apro Diril’in tutukluluk halinin devamını talep etti. Avukatlar ise savcılık mütalaasına karşı savunma yaptı. Şimuni Diril’in avukatlarından Rojhat Dilsiz, Apro Diril’in yurt dışına kaçma şüphesi olduğunu bu yüzden tutukluluk halinin devam etmesi gerektiğini söyledi. Diril ailesi avukatlarından Ahmet Yaman ise Emin A.’nın doğru bilgiler verdiğini ve Apro Diril’in cinayeti itiraf ettiğini söyledi.

'4 kez tutuklanıp tahliye oldu'

Apro Diril’in avukatlarından Nihat Karakaş; “Dosyaya bir bütün olarak baktığımızda Apro suçsuzdur. Dosyada 3 sanık var. İsmail Y., Behçet Ö. ve Apro Diril. Benim müvekkilim Apro Diril ile ilgili bir ön yargı var. Eldeki dosyada hiçbir somut delil yok. Dosyada sadece iddia var. Emin A. bir hikaye anlattı. Herkes hikaye anlatıyor. Apro’nun suçu işlediğine daire hiçbir bilgi yok. Hep iddialar üzerinden yürüyor. Müvekkilimin ifadesi hiçbir zaman değişmemiştir. Savcılık mütalaasını kabul etmiyoruz. Burada tutukluluk vererek asıl benim müvekkilim mağdur duruma düşmüştür. Apro, bu suçu işlemişse cezasını çeksin ama müvekkilim suçsuzdur. Tutuksuz yargılanmasını talep ediyoruz. Müvekkilimin hiçbir kaçma şüphesi yoktur. Müvekkilimiz 4 kez tutuklanıp tahliye oldu. Kaçma şüphesi olsaydı o zamanlar kaçardı. Uzun zamandan beri tutuklu yargılanıyor. Tutuklu yargılanmasını kabul etmiyoruz” dedi.

Mahkeme heyeti verilen aranın ardından oy çokluğu ile Apro Diril’in tahliyesine ve ev hapsi verilmesine karar verdi. Şimuni ve Hürmüz Diril ailesinin avukatları, karara itiraz edeceklerini belirtti.