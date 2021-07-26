Direnişteki tekstil işçilerine patron saldırısı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde Denim Kumaş fabrikasında işten çıkarılan işçiler direnişlerine devam ediyorlar. Fabrika önünde kurulan çadırda bekleyen işçiler ve DİSK Tekstil İşçileri Sendikası yöneticilerine sabah vardiya girişi sırasında patron saldırdı.

Fabrika patronu "Çadırın önünde ses sistemi ve müzik istemiyorum yoksa kötü olur" diye tehdit ederek başladığı saldırısına küfür ve hakaretler ile devam etti. İşçilerin soğukkanlı ve kararlı duruşuyla püskürttüğü saldırının ardından direniş devam etti.

5 işçi daha işten çıkarıldı

Fabrikada sendikal örgütlenmeye karşı baskı kuran patron, akşam vardiya sonuna doğru ise 5 işçiyi daha işten çıkardı.

Yapılan saldırı ve işten çıkarmaya karşı konuşan DİSK Tekstil İşçileri Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Başak şunları söyledi:

Basın açıklamasına çağrı

“Denim Kumaş patronu işçilerin en temel hakkı olan sendika hakkına karşı gelmektedir. Bunun için her türlü zorbalığı yaptığını görüyoruz. Biz sendika olarak işten çıkarılan ve fabrika içinde hakkını arayan işçilerin yanında olacağız. Direnişimiz devam edecek. Yarın saat 15.00’da DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun katılımı ile fabrika önünde basın açıklaması yapacağız. Tüm emek dostlarını bekleriz."