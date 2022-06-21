Direnişteki Fetihtepe Mahallesi İBB’ye tepkili: Neden destek vermiyorsunuz?

İstanbul Okmeydanı’nın Fetihtepe Mahallesi’nde AKP’li Beyoğlu Belediyesi’nin kentsel dönüşüm projesi mahallelinin tepkisini çekmeye devam ediyor.

Projeye karşı 14 gündür elektrik, su ve doğal gaz imkanlarından mahrum bir şekilde direnen mahalle sakinleri çektikleri bir videoda destek bulamamaktan şikayetçi oldu.

Videoda konuşan bir yurttaş İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) sıcak çorba ve sandviç dağıtılan mobil aracının da artık gönderilmediğine dikkat çekti. Zor şartlar altında Beyoğlu Belediyesi’nin dayatmasına karşı direnen mahalle sakinleri İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na hitaben şunları söyledi:

Burada yaşayanlar 16 milyonun içinde değil mi?

“İnsanların elektrik, su ve doğal gazını kestiler. İnsanlar ne duş alabiliyor, ne yemeğini yapabiliyor. Buraya 13 gündür hiçbir siyasi partiden destek gelmiyor. Sadece Meclis’teki birkaç konuşma hariç buradaki insanların çektikleri görmezden geliniyor. Bütün siyasi partilere ve Ekrem İmamoğlu’na sesleniyorum. Buraya ne mobil araç geliyor ne su geliyor. Ama kendisi televizyona çıktığı zaman ‘Biz 16 milyon için çalışıyoruz’ diyor. Burada yaşayan insanlar 16 milyonun içinde değil mi? Neden korkunuz var, kimden çekiniyorsunuz?"