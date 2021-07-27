Direnişteki Denim Kumaş işçileri basın açıklaması gerçekleştirdi

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde Denim Kumaş fabrikasında sendikalı oldukları için işten çıkarılan işçilerin direnişi sürerken patronun saldırısı devam ediyor. Bu sabah dört işçiyi daha işten çıkaran patron yine bugün yapılan basın açıklamasını engellemek için anlaştığı tur firmalarına ait bir çok otobüsü fabrika önüne çekerek çadır kurulmasını ve açıklama yapılmasını engellemeye çalıştı. Tüm bunlara karşın çadırını kuran ve açıklamasını yapan Denim işçileri ise eylemlerine kararlılıkla devam ediyor.

Bugün yapılan basın açıklamasına DİSK’e bağlı sendika temsilcilerinin yanı sıra DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK Bmis Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu ve DİSK Tekstil Genel Başkanı Kazım Doğan’da destek verdi. Vardiya girişi sırasında engelleme çalışmasına rağmen tüm işçilerin destek verdiği açıklamada Adnan Serdaroğlu şunları söyledi :

“İşçiler anayasal haklarını istemiş ve DİSK’i tercih etmişlerdir. Biz bundan onur duyduk. İşçiler ülkenin dört bir yanında DİSK ile buluşmak istiyor. Fakat bazı güzelliklere ulaşmak bizim ülkemizde ulaşmak biraz zor oluyor. Çünkü hak hukuk tanımaz patronlar bunu engelliyorlar. 12 Eylül’den sonra bu onların normali oldu. Burada da patron açlık sınırının altında çalışılsın istiyor. Bu böyle devam etsin diye de sendika isteyen işçileri işten atıyor. Bu sizi korkutmasın. Haklı olan sizlersiniz ve siz kazanacaksınız. DİSK her zaman yanınızda olacaktır.”

Serdaroğlu’ndan sonra söz alan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise şunları söyledi:

“En temel hakkı olan sendikal örgütlenmeyi talep eden; işini, ekmeğini savunan Denim işçisini DİSK adına selamlıyorum. Biz buradan Denim Kumaş patronuna sesleniyoruz: Sendikalı olmak bu ülkede emeği ile geçinen herkesin hakkıdır, kimse bunu görmezden gelemez. Denim patronu bunu görmezden gelerek suç işlemektedir. Fakat siyasi iktidar patronların iktidarı olduğu için bu suç görmezden geliniyor. Ancak bu bizim en temel hakkımızdır. En temel hakkımızı her yerde savunacağız. Hem Denim fabrikasında hem ülkede sendikal mücadeleyi büyüteceğiz.”

Son olarak söz alan DİSK Tekstil Genel Başkanı Kazım Doğan burada olan direnişin devam edeceğini söyledi. Direnişi yalnız bırakmayarak ziyaret eden DİSK Yönetimine teşekkür etti.

Denim fabrikasındaki sendikal örgütlenmenin içerisinde bulunan ve ilk günden bu yana katkı koyan DİSK Tekstil Genel Başkan Yardımcısı Savaş Testici ise soL’a demeç verdi:

“Denim Kumaşçılık’ta aşağı yukarı bir yıldan bu yana örgütlenme çalışması yapıyoruz. Bundan 15 gün önce çoğunluğu sağladık. Bu işyeri uluslararası markalara çalışıyor; ZARA, Hugo Boss, H&M... Bu süreç içerisinde geçen hafta dört arkadaşımızı işten çıkarttı. Dün itibari ile altı arkadaşımızı da işten çıkarttı ve biz burada 15 günden beri fabrika önünde çadır kurduk, direnişteyiz ve arkadaşlarımızı işe geri döndürmek istiyoruz. Direnişimiz burada devam edecek.”