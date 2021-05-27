Direksiyon eğitmenlerine aşı randevu sistemi bugün itibariyle açıldı.

Birlik Sendikası, 20 Nisan günü “Direksiyon Eğitmenlerini Aşılayın” açıklaması ile Bakanlığa çağrıda bulunmuş ve direksiyon eğitmenlerinin aşılanması için imza kampanyası başlatmıştı.

Sendika, sistemin açılmasının ardından açıklama yaptı.

Açıklama şöyle:

Emekçilerin Sağlık Haklarının Korunmasının Takipçisi Olmaya Devam Edeceğiz

Birlik Sendikası olarak 20 Nisan günü “Direksiyon Eğitmenlerini Aşılayın” açıklaması ile Bakanlığa çağrıda bulunmuş ve direksiyon eğitmenlerinin aşılanması için imza kampanyası başlatmıştık. Açıklamamızda belirttiğimiz üzere binlerce direksiyon eğitmeni aşılanmadan çalışmaya devam ederken herhangi bir önlem alınmamış, bir araç içinde çalışan eğitmenler büyük risk altında kalmıştı.

Bugün itibariyle direksiyon eğitmenlerine aşı randevu sistemi açıldı.

Daha önce de söylediğimiz gibi Birlik Sendikası olarak özel öğretim kurumlarında çalışan tüm üyelerimiz ve diğer emekçilerin aşılanması talebini yineliyoruz.

Özel öğretim kurumlarındaki on binlerce emekçinin ve öğrencimizin sağlık haklarının korunmasının yakın takipçisi olacağız.

Birlik Sendikası'na aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak veya sosyal medya hesapları üzerinden ulaşabilirsiniz.

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