Diplomat İstanbul Havalimanı'nda intihar etti

Diplomatik pasaportu olan Liberyalı Aberkah Samuel Kkwame, eşi ve çocuklarıyla birlikte ülkelerine dönmek için öğle saatlerinde taksiyle İstanbul Havalimanı'na gitti.

Taksiden inen Samuel Kkwame otopark bölümünde birkaç adım attıktan sonra 2'nolu kapının bulunduğu alandan 20 metre yükseklikten kendini aşağıya bırakarak, eşi ve çocuklarının göz önünde intihar etti.

Diplomata ilk müdahale sağlık ekibi tarafından havalimanında yapıldı. Ancak müdahalelere rağmen Kkwame hayatını kaybetti. Polis soruşturma başlattı.

