Dinlemenin ve İzlemenin Ritmi | Rus Oryantalizmi - Nikolay Rimski-Korsakov ve Şehrazat

Bu haftaki köşemizde ünlü Rus besteci Nikolay Rimski-Korsakov’un en sevilen eseri Şehrazat adlı senfonik süitine yer veriyoruz. Klasik müzikte oryantalizm ve Rus klasik müziğinin bu zemin üzerinde nasıl geliştiğine dair önceki yazımızda örnekler vermiş ve bir diğer Rus besteci Aleksandr Borodin’in bazı eserlerine değinmiştik. Aynı konunun devamı niteliğindeki bu yazıda da ulusal Rus klasik müziğinin özelliklerine değinmeye devam edeceğiz.

Rimsky-Korsakov’un Şehrazat’ı, ilk seslendirilişinden bu yana klasik müzik dünyasında o kadar büyük bir etki yaratmış, defalarca seslendirilmiş, bale koreografileri yapılmış, başka çalgılara uyarlanmış, film müzikleri olarak kullanılmış ve 20. yüzyılda yüzlerce kez kaydedilmiştir ki bugün müzikal bir kült haline gelmiştir. Bunun önemli nedenleri konusunu çok meşhur Binbir gece masallarından alıyor oluşunun yanı sıra, biçimsel kurgusundaki yaratıcılık ve müzikal güzelliğinin dâhiyane bir şekilde incelikli ve özgün bir şekilde işlenmiş olmasından kaynaklanır.

Valentin Serov (1865-1911) Besteci Nikolai A. Rimsky-Korsakov'un Portresi (1898)

Rus bestecilerin müzikleri, doğu ezgilerinin makamsal yapısı ile motiflerinin ve batı müziğinin tonal sistemi ile polifonik yapısının bir araya geldiği en temel ve en güzel örnekleri içerir. Şehrazat’ı bu kadar özel yapan şey o dönem Rus bestecilerin üzerinde durduğu bu müzikal eğilimin en iyi ve geniş ölçeklilerinden biri olmasıdır. Şehrazat aynı zamanda kendi özgürlük mücadelesini veren başka halkların müzik sanatı alanında geleneksel müziklerini kendi ulusal sesleri haline getirebilmeleri açısından sanatçılara temel referanslardan biri haline geldi. Ayrıca konservatuvarlarda kompozisyon derslerinde öğretilen temel armoni, kompozisyon, yaratıcılık, özgünlük gibi derslerde dikkatle incelenmesi önerilen bir eser olarak görülür.

Rimsky-Korsakov Temmuz 1874'ün başlarında karısını ve küçük çocuğunu İstanbul'dan Karadeniz'in Kırım'ın güney kıyısındaki Sivastopol'a götürdü. Oradan Kırım’daki Bahçesaray'a gittiler ve oradaki kahvehanelere, satıcıların bağırışlarına, müezzinlerin minarelerde ilahi söylemelerine, camilerdeki ayinlere ve şark müziğine hayran kaldılar. Bu uhrevi yerin sesleriyle sarhoş olmuş, 1909’da yazdığı 'Müzikal Hayatım' adlı otobiyografisinde 'Doğu müziğiyle doğal haliyle tanışmam, Bahçesaray'ın çingene müzisyenlerini dinlerken oldu ve sanırım onun karakterinin ana özelliğini yakaladım' demişti. Sokakları sabahtan akşama kadar müzik doldurdu 'her kahvehanenin önünde sürekli müzik çalıyor ve şarkı söyleniyordu' diye yazdı. Ancak yedi yıl sonra Bahçesaray'a tekrar gittiğinde, yetkililerin sokakları temizlediğini ve şehrin baştan çıkarıcı seslerinin uzak bir anı olarak kaldığını öğrenince şaşkına döndü. Belki de o yerin artık onu mahrum bıraktığı yerel rengin bir kısmını deneyimlemeyi umarak, eve dönmeden önce üç gün kaldığı İstanbul'a tekrar gitti. Rimsky-Korsakov’un artık bir anı olarak zihninde kalan bu oryantal ezgiler ve görünümler, eserindeki doğu anlatımının kaynağını oluşturan müzikal birikimi yaratmıştır. Daha önceki eserlerinden Antar başlıklı Senfonik eserinde kullandığı müzikal temalar için Cezayir’de derlenmiş Arap halk ezgilerinden oluşan Fransızca bir kaynaktan yararlanmışsa da Şehrazat’taki ezgiler tamamen kendi izlenimlerinden kaynaklanan özgün müzikal malzemelerdir.

Rimsky-Korsakov 1887’de, Aleksandr Borodin'in bitiremeden öldüğü operası Prens İgor operasını tamamlamak için çalışırken, diğer yandan Binbir Gece üzerine ayrı ve bağlantısız bölümlere dayanan bir orkestra parçası bestelemeye karar verdi. El yazmalarındaki notlara göre eser 1888 yılının Haziran ve Ağustos ayları arasında tamamlandı. Rimski-Korsakov program içeren müzikten nefret etmesine rağmen önce ‘Prelüd, Balad, Adagio ve Final’ olarak gösterdiği bölüm başlıklarını sonradan masallara dayanarak değiştirmiştir. Besteci Şehrazat ile ilgili şunları söylemiştir; ‘’İstediğim tek şey, dinleyicinin benim parçamı senfonik müzik olarak beğenmesi halinde, birbiri ardına çalınan dört parçanın, sayısız ve çeşitli peri masallarının bir Oryantal anlatı olduğu izlenimini bırakması.’’

Bestecinin ilk seslendirilişi için programa yazdığı kısa giriş şöyledir;

‘’Tüm kadınların sahte ve sadakatsiz olduğuna ikna olan Sultan Şehriyar, ilk evlilik gecesinden sonra her bir karısını öldürmeye yemin etmiştir. Ancak Şehrazat Sultanı, bin bir gece boyunca büyüleyici masallarla eğlendirerek hayatını kurtarır. Sultan her gece yeni masallara olan merakından karısının idamını günden güne erteler ve sonunda kanlı yeminini tamamen reddeder.’’

ŞEHRAZAT Op. 35 (İlk Seslendiriliş 28 Ekim 1888, St. Petersburg)

I. [Prelüd] Deniz ve Sinbad’ın Gemisi

Largo e maestoso – Lento – Allegro non troppo – Tranquillo

Eser Sultan Şehriyar’ın güçlü, kudretli ve sert mizacını betimleyen, tüm yaylıların ve kalın sesli bakır çalgıların unison olarak çaldığı ilk ana tema ile duyulur. Bu temanın bir dizi akor ile armonize edilmesinin ardından, kemanın ince bir sesle sessizlikten ortaya çıkışı ve zamansız bir arpın zarif arpejleri ve hassas tınısı müzikteki kadınsılığı yansıtır. Şehrazat, keman solosu ile temsilinin ardından ilk masalı anlatmaya başlar. Bu Sinbad ve denizde yol almakta olan gemisidir.

Geminin dalgaların üzerindeki inişli ve çıkışlı hareketleri kalın sesli yaylı çalgılardan duyulur. Deniz ve geminin farklı görünümleri müzikteki hareketlerin ve nüansların değişimiyle hissedilir. Sultan Şehriyar, gecenin sonunda masal bitmeden uykuya dalar ve ilk bölüm nefeslilerin uzun akorlarıyla sakin bir şekilde sona erer.

II. [Balad] Kalender Prens’in Efsanesi

Lento. Andantino. Allegro molto. Con moto

Bir başka gece, yeni bir masal başlamadan önce Şehrazat (keman ve arp) bu kez daha özgüvenli bir tavırla, çift seslerle ve daha ince seslerde duyulur. Ardından yaylıların kalın pedal sesleri üzerine bir solo fagotun, düşünceli, narin ve mütevazı bir prensi temsil ettiği bir ezgiyle bölümün ana temasını sergiler. Eserin tümündeki en güzel ezgilerden yalnızca biri olan bu solo, fagotun ardından arp eşliğinde bir obua ile ve sonraki her yenilenişinde yeni bir çalgı grubu tarafından varyasyon şeklinde giderek güçlenir.

Bir viyolonsel, obua ve korno ile diyaloğa girer. Ardından müzikal anlatı giderek huzursuz bir ortama bürünür. Trombon ve sürdinli tehlike sinyalini işaret eder. Nefesli çalgıların doğu müziğini andıran, doğaçtan çalma tarzı hızlı figürleri sık sık duyulur. Bölümün sonunda temalar üst üste biner, hareket yoğunlaşır ve güçlü bir şekilde biter.

III. [Adagio] Genç Prens ve Genç Prenses

Andantino quasi allegretto. Pochissimo più mosso. Come prima. Pochissimo più animato

Birkaç bölümü olan hemen her eserde olduğu gibi bu eserin ağır bölümü olan üçüncü bölüm, genç bir prens ve prenses arasındaki aşk sahnesidir. Ara kısımda nefesli çalgıların ve çeşitli vurmalı çalgıların ritmik canlılık sağladığı, bölümün aşk temasıyla karşılıklı tekrarlanan hafif bir dans sahnesi bölümün orta kısmını oluşturur. Ana temanın kısa bir tekrarından sonra beraber Şehrazat sözü daha kaprisli ve uzun soluklu bir biçimde alır. Kemanın yayı teller arasında zıplatarak gösterdiği hünerli figürler obua ve ingiliz kornosunun aşk teması ile iç içe geçer. Bölüm, ara kısımdaki dans ezgisinin kısa bir tekrarı ve nükteli bir tavrıyla kapanır.

IV. [Final] Bağdat’ta Şenlik - Deniz - Geminin, Üzerinde Bronz Atlı Bulunan Bir Kayalığa Çarpması

* Allegro molto. Vivo. Allegro non troppo maestoso.

Son bölüm Sultan Şehriyar temasının saldırgan ve aceleci iki tekrarının aralarına Şehrazat solosunun önce sakin ve tedirgin ardından hırçın ve kaprisli bir şekilde duyulması ile başlar ve doğrudan Bağdat’ta bir festivale bağlanır. Kafkasya ve Ortadoğu’yu anımsatan ritmik yapıdaki Lezghinka tarzı bir dans ile başlayıp, giderek genişleyen ve şiddetlenen, önceki bölümlerdeki tüm sahnelerin ve karakterlerin faklı görünümlerinin peş peşe, içi içe geçtiği bir şekilde gelişir.

İlk bölümdeki Sinbad ve deniz teması, dev dalgalarla boğuşan ve bir kayalığa çarpan geminin betimlenişi ile doruğa ulaşır. Batan gemiyi tasvir eden bakır çalgılar ve büyük bir tam-tam vuruşu ardından müzik sakinleşir. Şehrazat masalının sonunda sözü son kez alır. Sultan Şehriyar Şehrazat’ı bin bir gecenin sonunda bağışlar ve tüm kadınlara karşı olan ölüm yeminini bozar. Şehrazat bin bir gecenin sonunda nihayet huzur içinde uykuya dalar.