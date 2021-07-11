Dinlemenin ve İzlemenin Ritmi I Ari Barokas/ Lafıma Gücenme

Bugünkü köşemizde Duman grubundan tanıdığımız Ari Barokas'ın Lafına Gücenme adlı solo albümünden parçalar dinleyeceğiz. 1999 yılında kurulan Duman grubu 2013 yılına kadar 11 albüm yayınladı. Grubun özellikle Haziran Direnişi ile özdeşleşen şarkılardan biri olan Eyvallah adlı şarkısı, direniş günlerinde ve sonrasında her yaştan dinleyicinin beğenisini kazandı. Grubun kurucularından Kaan Tangöze'nin 2015 yılında çıkardığı solo albüm Gölge Etme'nin ardından grubun basçısı Ari Barokas'ın bugünkü köşemizde yer verdiğimiz albümü Lafıma Gücenme, 2018 yılında yayınlandı.

1971 yılında doğan Ari Barokas, Şişli Terakki lisesindeki eğitiminin ardından İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na girdi. Kaan Tangöze ile birlikte lise yıllarında kurduğu topluluk Mad Madame ile çalışmalarına devam ederken konservatuvar eğitimini yarıda bırakan Barokas, 1995 yılında kuruluşunda yer aldığı Serüven Azizleri adlı grubun dağılmasının ardından Duman grubunda çalmaya başladı.

Barokas'ın Lafıma Gücenme albümü, kendi tarzında, son yıllarda çıkan en başarılı solo albümlerden biridir. Köşemizde bugün, "country" tarzında parçaların yer aldığı bu albümden beş şarkıya yer veriyoruz.

Nafile

Nafile

Salaksın

Salaksın

Gavurlar

Gavurlar

Yalnızlık Kanında Var

Yalnızlık Kanında Var

Yangın Var