İlahiyatçı Cemil Kılıç, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle hakkında açılan davada 7 ay hapis cezasına mahkum edildi.
Cemil Kılıç, Odatv'ye yaptığı açıklamada kararın siyasi olduğunu ifade etti.
Kılıç, şöyle konuştu:
'Dincilerin çoğu ahlaksız' diyen ilahiyatçıya hapis cezası
İlahiyatçı Cemil Kılıç'a sosyal medyadan yaptığı iki ayrı paylaşım nedeniyle 7 ay hapis cezası verildi.
Haber Merkezi
İlahiyatçı Cemil Kılıç, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle hakkında açılan davada 7 ay hapis cezasına mahkum edildi.
Cemil Kılıç, Odatv'ye yaptığı açıklamada kararın siyasi olduğunu ifade etti.
Kılıç, şöyle konuştu: