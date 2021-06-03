'Dincilerin çoğu ahlaksız' diyen ilahiyatçıya hapis cezası

İlahiyatçı Cemil Kılıç, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle hakkında açılan davada 7 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Cemil Kılıç, Odatv'ye yaptığı açıklamada kararın siyasi olduğunu ifade etti.

Kılıç, şöyle konuştu:

"Karar tutanağını henüz almadık. İki tweetimden dolayı ceza aldım. Birincisi "Bir ilahiyatçı olarak yazıyorum ki tarih Türkiye'deki İslamcılar kadar hırsız, düzenbaz, yalancı ve cahil bir topluluk görmüş değildir. İslamcılar Hz. Muhammed öncesi cahiliye devrinin temsilcileri gibiler. İslamcı sapkınlığa karşı çare devrimci Muhammedî Müslümanlıktır!" şeklinde attığım tweet.

İkincisi ise "Din, güzel ahlaktır, diyor sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed! Lakin gel gör ki dincilerin çoğu ahlaksız!"

İslamı savundum islamcılığı eleştirdim desem de hiç umursamadılar. Dindarlığı savunuyorum, dinciliği eleştiriyorum savunması yapmama rağmen hiçbir şekilde kararlarını değiştirmediler. İlk duruşmadan itibaren son derecede olumsuz bir tavır takındılar."