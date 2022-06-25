Dinci vakıflara bir yenisi eklendi

İstanbul’da bir dinci vakıf daha kuruldu. “Muavenet İlim ve Kültür Vakfı” adıyla kurulan vakfın amacı “her kademeden talebelere eğitim imkânı oluşturmak” olarak açıklandı. Vakfın sona ermesi durumunda mal varlığı, mütevelli heyetinde Said Nursi’nin öğrencilerinden olduğu belirtilen isimlerin yer aldığı Hizmet Vakfı’na devredilecek.

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün Resmi Gazete’de yayımlanan kararıyla, bir vakıf daha kuruldu. “Muavenet İlim ve Kültür Vakfı” adıyla kurulan vakfın, 11 vakfedeni bulunuyor. Amacı “İlim, irfan ve fazilet gibi önemli değerlere sahip fertlerin yetişmesi ana gayesi için her kademeden talebelere eğitim imkânı oluşturmak” ifadeleri ile açıklanan vakfın mal varlığı ise nakit 100 bin lira olarak belirlendi. Merkezi İstanbul olan vakfın sona ermesi durumunda mal ve haklarının devri için Hizmet Vakfı’nın belirlenmesi dikkat çekti.

Vakfın kurucu mütevelli heyeti üyeleri arasında, Mustafa Kemal Atatürk’e “deccal” diyen Said Nursi’nin öğrencilerinden olduğu belirtilen Abdullah Yeğin, Ahmet Aytimur ve Bayram Yüksel isimleri yer alıyor.