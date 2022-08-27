Din İşleri Yüksek Kurulu için sosyal medya düzenlemesi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Din İşleri Yüksek Kurulu (DİYK) için sosyal medya düzenlemesi getirdi.

DİYK’e yazı gönderen Erbaş, bundan böyle sosyal medyadaki her türlü paylaşımın Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ile istişare edilerek yapılmasını istedi.

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre, 4 Ağustos’ta Erbaş’ın imzasıyla DİYK Başkanlığı ve merkez birimlerine gönderilen “Medya konusunda birimler arası koordinasyon” başlıklı yazıda yer alan düzenlemede şu ifadelere yer verildi:

“Kurumsal olarak olumsuz durumlarla karşılaşma riskinin en aza indirilmesi amacıyla bundan böyle birimler adına açılmış sosyal medya hesaplarından paylaşılacak ilan, afiş, bilgilendirme mesajı ve basın açıklaması tarzındaki tüm paylaşımların basın müşavirliği ile istişare edilerek paylaşılması."

Medyaya verilecek röportajların da basın müşavirliğinin planlaması ve eşgüdümünde gerçekleştirilmesinin 'büyük önem arz ettiği' belirtildi. Yazının, “hizmete özel” koduyla gönderildiği ifade edildi.

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