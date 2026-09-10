  • soltv-logosoltv-light-logo
  • soltv-logosoltv-dark-logo
  • soltv-logosoltv-dark-logo
  • gelenek-logo

Home

soL Haber'de reklam yok, sadece haber var. Bunu birlikte sürdürüyoruz. Abone olarak desteğinizi gösterin.

ABONE OL

Yükleniyor...

Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya hakkında tahliye kararı

Tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya, tutukluluğunun 7. ayında hakim karşısına çıktı. Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesi Kaya’nın yurtdışı çıkış yasağıyla tahliyesine karar verdi.

soL'a güvenin, algoritmaya müdahale edin. Tek tıkla soL Haber'i Google'da tercih edilen kaynağınız olarak belirleyin.

Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 10.09.2026 , 07:41 Güncelleme Tarihi: 10.09.2026 , 07:42

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya'nın da bulunduğu 13 kişi, 6 Şubat'ta tutuklanmıştı.

Ali Kaya'nın tüm uyuşturucu testleri negatif çıkmıştı. Ancak savcılık, Kaya hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlamasıyla iddianame hazırlamıştı.

Ali Kaya, tutukluluğunun 7. ayında hakim karşısına çıktı.

Halk TV'nin haberine göre, Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme heyeti, Kaya'nın tutukluluk halinin devamı için yeterli şüphe bulunmadığına hükmetti.

Mahkeme, Ali Kaya'nın yurtdışı çıkış yasağı uygulanmak şartıyla tahliyesine karar verdi.

Soruşturma kapsamındaki diğer şüphelilerin durumlarına ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.

İLGİLİ HABER

Ağaç ve Peyzaj A.Ş. soruşturmasından tutuklanmıştı: Dilek İmamoğlu'nun yeğeni tahliye edildi

Haber Merkezi

soL YZ Beta, soL’un geliştirdiği ve soL arşiviyle çalışan bir yapay zeka robotudur. Kullanımı, soL abonelerine açıktır.