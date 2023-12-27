Dikmeceliler'in eylemi sürüyor: 'Köylüler göçe zorlanacak'

Deprem bölgesinde yeni konut yapımı için orman alanları ile zeytinliklerin imara açılmasını öngören düzenleme 14 Temmuz’da Meclis'ten geçmişti. Düzenlemenin kabulü sonrası Hatay’da tarım arazilerine konut yapımı için adımlar atılmaya başlanmıştı. Antakya ilçesinin Dikmece köyü arazisinin bir bölümü de TOKİ’nin kalıcı konut yapması için kamulaştırılmıştı.

Jandarma eşliğinde tarım arazilerine girilen köylüler iş makinalarına engel olmaya çalışan darp edilerek gözaltına alınmıştı.

Köylüler günlerdir kamulaştırmalara karşı köy meydanında nöbet tutarken iş makinalarının tarım arazilerindeki çalışmaları devam ediyordu. Öte yandan TOKİ köylüye verdiği sözü tutmadı ve çalışma evlerin olduğu bölgeye kadar genişletildi. Bunun üzerine Dikmeceliler duruma tepki göstererek, çalışma yapılan alanda toplanırken bölgeye jandarma gönderildi.

'TOKİ firmaları yerleşim alanımıza girmek istiyor'

TKP Antakya İlçe Örgütü'nün de yer aldığı eylemde konuşan muhtar azası Nadir Koçak, "TOKİ firmaları önce bizim mahallenin alt kısmını aldılar, buraya geçmeyeceklerine söz verdiler. Bizim yerleşim alanımıza girmek istiyorlar, girerlerse burada kimse kalmayacak. Köylüler göçe zorlanacak" dedi.

Köylülerin bölgede bekleyişi sürüyor.