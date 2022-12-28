Dikkat çeken yazı: 'Kadın il müdürü yok!'

Milliyet yazarı Atilla Gökçe 'Kadın il müdürü: yok!' başlıklı yazısında dikkat çeken bir veriyi paylaştı.

Gökçe Türkiye'de Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde kadın yönetici olmadığını yazdı.

Gökçe'nin yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"Daha da dramatik olanını yazalım: Gençlik ve Spor Bakanlığı, biliyorsunuz çok büyük bir teşkilatla hizmet veriyor. 81 ilimizde “spor müdürleri” var. Peki bunların kaçı kadın? Hiç biri. Kadın il müdürü sayımız 0 (sıfır)! Üst düzey spor yöneticisi dostum, bu can sıkıcı durumdan sonra bir teselli aramış. İllerde orta kademede yer alan kaç kadın yöneticimiz var? Sadece 30. Oranı belli değil."