Dikkat çeken ima: AKP'nin 'FETÖ'cü dediği muhabire kim referans olmuştu?

Dün AKP'li bakanlara sorduğu Süleyman Soylu sorusunun hemen ardından kovulan, AKP'liler tarafından hızlıca "FETÖ'cü" ilan edilen Musab Turan'a ilişkin tartışmalar sürüyor.

Medyaradar'ın haberine göre, Erdoğan'ın eski danışmanı olan Kemal Öztürk’ün AA Genel Müdürü olduğu dönemde açılan Anadolu Ajansı Haber Akademisi'ni 2011-2012 yıllarında bitirerek AA bünyesine katılan Musab Turan, o tarihten bu yana AA'da görev yapıyor.

AKP iktidarı AA da dahil birçok kurumda tüm çalışanları düzenli olarak "güvenlik soruşturmasından" geçiriyor.

Bir anda "FETÖ"cü ilan edilen Turan'ın da bu soruşturmaları geçirdiğini tahmin etmek güç değil.

Babası AKP ilçe teşkilatı kurucularından

Musab Turan’ın babası Ali Seydi Turan, 1994–2004 yıllarında; Refah Partisi, Fazilet Partisi ve AKParti İl Genel Meclis Üyeliği yapmış bir isim. Turan, aynı zamanda AKP'nin Sultanbeyli Kurucu Teşkilat Başkanlığını yapıp, AKP'den milletvekili aday adayı da olmuştu.

Turan için dün AKP basını tarafından servis edilen iddialara göre ise, polis olan ağabeyi KHK ile ihraç edildi.

Tayyar'dan dikkat çeken ima

Dün yaşanan olayın ardından Süleyman Soylu ile görüşen ve sosyal medyadan bir açıklama yapan AKP yöneticilerinden Şamil Tayyar, "Kardeşi FETÖ’den ihraç edilen, hakkında ‘kripto’ raporu bulunan, bir siyasinin referansıyla pozisyonunu koruyan muhabirin sorusu, gazetecilik değil kahpe bir tezgahtır. Sadece bu kripto değil, tezgahı kuran bu içerdeki alçaklar da hesap vermelidir" dedi.

Tayyar'ın "içerdeki alçaklar" ve "siyasinin referansı" sözleri gözleri yine AKP içerisine çevirirken, bu konuda henüz net bir açıklama yapılmış değil.

Soylu, daha önce de Peker'den 10 bin dolar maaş alan bir siyasiye işaret etmiş, yine AKP içini adres göstermişti.