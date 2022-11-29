Dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor: Meral Akşener'in HTS kayıtlarını didik didik etmişler

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener hakkında 2016 yılında 'FETÖ' soruşturması başlattı. Başsavcılık, 28 Mayıs 2019 tarihinde ise 'soruşturma içeriğinin şüpheli veya müdafi tarafından öğrenilmesi halinde soruşturmanın amacının tehlikeye düşeceği değerlendirilerek' dosya içeriğini inceleme veya belgelerden örnek alma yetkisinin kısıtlanmasına karar verdi.

Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre 6 yıl boyunca Meral Akşener’in ifadesine dahi başvurulmazken soruşturma uzatıldıkça uzatıldı.

6 yıldır açık bırakılan soruşturma çerçevesinde Akşener’in 15 Temmuz darbe gecesi bir 'FETÖ' imamıyla Sarıyer’de görüştüğü öne sürüldü. Akşener’in darbe girişimi öncesi ve sonrası tüm HTS kayıtları savcılık tarafından incelemeye alındı.

Siirt'te 'FETÖ'den tutuklu şahıs 'itirafçı' oldu

Ayrıca soruşturma çerçevesinde Siirt’te 'FETÖ’den tutuklu olan bir şahıs 'itirafçı' oldu. İddiaya göre bu şahıs Akşener’in darbe girişiminden haberdar olduğunu, darbeyi ve komuta eden 'Yurtta sulh konseyiyle' irtibatlı olduğunu öne sürdü. Şahsın bu beyanın da soruşturma dosyasına sokulduğu öğrenildi.

Akşener soruşturmasına ilişkin halktv.com.tr’ye konuşan üst düzey bir yargı mensubu, "Meral hanımın HTS kayıtlarına bakıldı. Ancak bu bayağı önce yapıldı. O süreçte henüz dosyaya herhangi bir tanık/ gizli tanık ifadesi girmemişti" dedi.