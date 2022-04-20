Dikkat çeken gelişme: Deutsche Bank'tan BOTAŞ’a LNG için 1 milyar avro kredi

Deutsche Bank'ın BOTAŞ’a Avrupa ve ABD’li tedarikçilerden LNG ithalatında kullanmak üzere 1 milyar eurodan fazla (1,08 milyar dolar) kredi sağlamak üzere yaptığı görüşmelerde son aşamalara geldiği belirtildi.

Bloomberg'e konuşan kaynakların verdiği bilgiye göre BOTAŞ, en fazla beş yıl vadeye sahip olması beklenen krediyi, Rusya, İran ve Azerbaycan gazına bağımlılığı azaltmak amacıyla tedarikçilerini çeşitlendirmek için kullanacak.

Kaynaklardan bazıları Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisinde kullandırılacak kredinin gelecekte azami 2 milyar euroya kadar çıkarılması opsiyonu olacağını bildirdi. Kaynaklara göre kredi anlaşması haftalar içinde imzalanabilir.