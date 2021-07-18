Dikili'de sargassum yosunu işgali

Denizlerimizdeki müsilaj sorunu henüz çözülemeden, İzmir’e bağlı tatil kentlerinden Dikili’de geçtiğimiz haftalarda "sargassum" sorunu ortaya çıkmıştı.

Bu kahverengi yosun türünün denizdeyken bir tehlikesi bulunmuyor ve çeşitli deniz canlıları için gıda ve barınak işlevi görüyor.

Ancak bu canlının karaya vurduğunda etrafa kötü bir koku yaydığını solunum problemlerinden cilt döküntülerine kadar pek çok sağlık sorununa yol açabileceğini söyleyen Prof. Dr. Biyolog Barbaros Çetin, sargassumun kıyılarımızdan bir an önce bertaraf edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Neden ortaya çıkar?

Sargassumun ortaya çıkışının temel etkenlerinden bazıları, aşırı gübre kullanımı ve ormansızlaşma. Haziran 2018’de Büyük Atlantik’teki sargassumların oluşturduğu hat 8 bin 850 kilometreyi, kütlesi ise 20 milyon tonu bulmuştu.

Çetin, soL'a yaptığı açıklamada, denizlerdeki kirlenmenin de sargassumun bir problem haline gelmesinde kilit rol oynadığını belirterek şunları söyledi:

"Her ülkenin kendi çevre yasaları var. Çevre yasaları her zaman gerektiği gibi uygulanmıyor. Atıklar, kanallardan ve gemilerden, özel şirketler ve devletler tarafından denizlere akıtılıyor. Bu atıkların arıtılması oldukça maliyetli.’’

'Geçerli sistemde kalıcı çözüm bulunamaz'

Tamamen kâr odaklı düşünen özel şirket ve liberal hükümetlerin, atık suları arıtma maliyetinden bile kaçındığını belirten Çetin, "Geçerli üretim ve yönetim sistemi devam ettiği sürece bu sorunlara kalıcı bir çözüm bulunamaz. Bilakis, artarlar. Bugünkü üretim ve yönetim sistemi kısa vadede yüksek kâr elde etmeye odaklanıyor. Uzun vadede ekolojik sorunlarla ilgilenmiyor" dedi.

'Baş suçlu yine sermaye'

Çetin şöyle konuştu:

"Özel şirket ve kâr hırsı odaklı sistemin basitçe yeniden yapılandırılması, bu sorunların çözümü için yeterli değişimi sağlayamaz gibi görünüyor.

Kâr hırsı yüzünden sermayesini katlamak için doğa katliamından ve ekolojik dengeyi bozan başka yöntemler kullanmaktan kaçınmayan sermaye, iklim değişikliğinin başlıca suçlusu."