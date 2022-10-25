Dijital Türk lirasının kullanım testlerine gelecek yıl başlanacak

2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yapılan derlemeye göre; Merkez Bankası Dijital Türk Lirası Araştırma Geliştirme Projesi ikinci faz pilot bulguları doğrultusunda, dijital Türk lirasının ödemeler için kullanımı testlerine gelecek yıl başlanacak.

Programa göre; dijital Türk lirası sistemlerinin dijital kimlik ve FAST sistemleri ile araştırma-geliştirme kapsamında entegrasyon çalışmalarının da gelecek yıl tamamlanacak. Toptan dijital para çalışmaları kapsamında bankalar ile araştırma, geliştirme ve test çalışmaları yapılacak.