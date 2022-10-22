Diego Brezilya Kupası'nı temizlik işçilerine götürdü

2022 Brezilya Kupası finalinin rövanşında, normal süresi 1-1 sona eren maçta Corinthians'ı penaltı atışlarıyla 6-5 mağlup eden Flamengo, şampiyon oldu.
Corinthians ile Flamengo, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde Maracana Stadı'nda karşılaştı.
Penaltı atışlarında rakibine 6-5 üstünlük sağlayan Flamengo, 1990, 2006 ve 2013 yıllarının ardından tarihinde 4. kez kupayı müzesine götürdü.
Brezilya kupasını kazanan Flamengo'da Diego, kupayı Maracana Stadı'nı temizleyen işçilere götürüp işçilerle fotoğraf çektirdi.