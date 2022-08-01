Didim'de zabıta müdürü, silahlı saldırıda yaralandı

Didim Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu, sabah işe gitmek için evinden çıktıktan sonra otomobiline binerken, kar maskeli kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Şüpheli, tabancayla beş el ateş ederek kaçtı. Mermilerden ikisi Hacıfettahoğlu'nun sağ, biri de sol ayağına isabet etti. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hacıfettahoğlu, ilk müdahalesinin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Murat Hacıfettahoğlu, 21 Ekim 2020'de, pazar denetiminde 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğramıştı.