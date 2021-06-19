Didim Belediye Başkanı Atabay’a düzenlenen saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Aydın'ın Didim ilçesinde CHP'li belediye başkanı Deniz Atabay ve avukatı geçtiğimiz günlerde Didim Marina'da yemek yedikleri sırada 4 kişilik bir grubun beyzbol sopalı saldırısına uğramıştı.

Sadırının görüntüleri paylaşıldı. Görüntülerde Atabay misafirleriyle yemek yerken darp ediliyor.

Araya girmeye çalışan misafiri Avukat Nizamettin Bulut ve restoran çalışanları da darp edilirken, kaçak otelin sahibinin kardeşi Mahmut Orak yerde yatan restoran çalışanına sandalye kaldırıp tehditler savuruyor.

Saldırı videosu ile ilgili değerlendirme yapan Atabay "Bunlar o kadar ahlaktan yoksunlar ki, arkadan saldırıp sonrasında yerde yatarken vücuduma ve kafama sopalarla vurmaya devam ettiler. Araya girmek için gelen, misafirimi ve restoran çalışanlarını da darp ettiler. Rantın geldiği son nokta burası. Süreci bu noktaya taşıyan medya, siyaset, rant üçlüsüne ülkece, hep birlikte artık dur demeliyiz. Bizi ilkelerimizden kimse döndüremeyecek, ranta asla geçit vermeyeceğiz" dedi.