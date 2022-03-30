Didem Arslan Yılmaz hakkındaki suç duyurusuna takipsizlik kararı

Van Barosu'nun, Show TV'de yayınlanan programda Kürtçe konuşan konuğunu hakaret ettiği gerekçesiyle yayından alırken "Hayır hayır Türkan Hanım, bizim de anlamamız lazım. Türkan hanımı hattan alalım. Kızlara hakaret edemez böyle de konuşamaz, biraz da anlarım ben Kürtçeden kesinlikle olmaz. Halayla konuşun doğru düzgün Türkçe konuşsa anlayacağız. Burası Türkiye Cumhuriyeti yani. O dili bilmiyoruz, bilsek anlayacağız da konuşacağız da. Bilmiyorum” ifadelerini kullanan Didem Arslan Yılmaz hakkında yaptığı suç duyurusu takipsizlikle sonuçlandı.
Gazete Duvar'dan Salih Sertkal'ın haberine göre Van Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilen dilekçede, Yılmaz’ın “nefret suçu” ve “alenen aşağılama” suçu işlediği öne sürülerek yapılan başvuruyu değerlendiren savcılık takipsizlik kararı verdi.
Suç duyurusunun gerekçeleri nelerdi?
Van Barosu Dil Komisyonu tarafından yapılan suç duyurusunda şu hususlara dikkat çekilmişti: