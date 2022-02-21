DİAYDER davasında üç tutuklu sanık tahliye edildi

İçişleri Bakanlığı’nın İBB’ye teftiş için dayanak gösterdiği DİAYDER üyeleriyle ilgili dava İstanbul Adliyesi 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Tutuklu bulunan 9 kişiden 3'ü tahliye edilirken bir sonraki duruşma için 18 Mart tarihi belirlendi.

Halk TV'nin haberine göre, müdafi avukat Fırat Epözdemir, düzenlenen iddianamenin hukuki bir belge değil, siyasi bir belge olduğunu belirterek şunları söyledi:

'İddianamede IŞİD katliamları 'sözde katliam' diye geçiyor'

"Kısıtlılık kararı vardı bu dosyada. İddianame henüz kabul edilmeden, kısıtlılık kararı kalkmadan kim tarafından basına servis edildi? İddianamenin basına servis edilmesiyle birlikte İBB ile DİAYDER’in ilişkisi tartışılmaya başlandı. Basın toplantısı yaptıktan sonra kimler bizi hedef gösterdi? Kısa bir süre sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hakkımızda soruşturma başlattı. ‘Örgüt tarafından kullanıldığı iddia edilen Kürtçe kelimelerle ilgili’ ifadelerini kim nasıl bu iddianameye koymuştur. Yeryüzünün en kanlı terör örgütlerinden biri IŞİD’dir. İddianamede yer alan kısımlarda, IŞİD katliamları sözde katliam diye geçiyor. Milletvekili Hüda Kaya’nın annesi için açılan taziye telefonu nasıl bu iddianameye dahil edildi?

Örgütsel yönü geniş şekilde izah edilen DİAYDER faaliyetlerine başkanlık ettiği…’ deniyor Ekrem Baran ile ilgili, bir de ‘TV programlarında dini konularda yorumda bulunmaktan ziyade hak, hukuk, adalet, ezilmişlik gibi örgütsel temeli bulunan konularda konuşma yaptı’ ifadeleri yer alıyor. Bu kadar siyasi iddianame olamaz. Hak, hukuk bu adliyelerin en temel kelimeleridir. Bu anlayışla tanzim edilen bir iddianame hukuki bir metin değildir. Tutukluluk koşullarında değişme yok, şüphe seviyesi artmamışsa bile tahliye edilmesi gerekir"