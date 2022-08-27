DHMİ'de 'ihale peşkeşi' iddiası: Suç duyurusunda bulundu

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü hakkında "görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma" iddialarıyla suç duyurusunda bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yavuzyılmaz, kanunda belirtilen koşullar oluşmadığı halde pazarlık usulüyle adrese teslim 5 ihale yapıldığını belirtti.

Yavuzyılmaz, "Doğal afet, salgın hastalık, acil durum, yapım tekniği özellik arz eden işler için kullanılması gereken bir yöntem. Bu yöntemde ihaleye sadece belli şirketler davet ediliyor, ihaleye de sadece bu şirketler girebiliyor” dedi.

'Usulsüz ve şeffaflıktan uzak'

Suç duyurusunda, “Açık kimlik bilgileri tespit edilecek şüpheli şahısların, Kamu İhale Kanunu'nun ilgili hükümlerine aykırı davranarak, ekte ve aşağıda bulunan tabloda belirtilen 15.587.702.898,29 TL değerindeki 5 adet farklı işin, usulsüz ve şeffaflıktan uzak bir biçimde pazarlık usulü ile ihale edilmesi suretiyle işlemiş oldukları görevi kötüye kullanma ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından cezalandırılması talebinde bulunuyoruz” denildi.

Yavuzyılmaz ayrıca, "5 ihalenin güncel tutarı: 15.587.702.898 TL! Peki bu şirketler kim?" diyerek bir de liste paylaştı.