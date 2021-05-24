DHA: Atilla Peker'in gözaltı sebebi ruhsatsız silah bulundurmak

Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ile koruması Yunus Olcay'ın ruhsatsız silah bulundurmaktan gözaltına alındığı belirtildi. Peker ve Olcay'a sokağa çıkma yasağını ihlalden de para cezası uygulandı.

Haber Merkezi

Ülkücü mafya lideri Sedat Peker'in dün Muğla’da polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan kardeşi Atilla Peker ve koruması Yunus Olcay’ın, polisteki işlemleri sürüyor.

DHA'nın haberine göre, Atilla Peker’in ruhsatsız silah bulundurmaktan dolayı gözaltına alındığı, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmesi nedeniyle de Olcay ile birlikte toplam 6 bin 300 lira ceza uygulandığı öğrenildi.

Peker ve Olcay, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılacak.

Atilla Peker'in otomobilinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ile 2 şarjör mermi ele geçirilmişti.

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Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker gözaltına alındı