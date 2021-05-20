DGD-Sen'den Barsan patronlarına uyarı: Üyelerimize yönelik baskıya son verin

Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-Sen), Barsan patronlarının pandemi döneminde sendikalı işçilere dönük baskılarını arttırmasına ilişkin bir açıklama yaptı.
Pandemi döneminde ağır çalışma koşulları dayatan ve mobbing uygulayan Barsan patronlarının ne iş yasasına ne de işçilerin anayasal haklarına saygı duyduğu vurgulanan açıklamada, "Sendikamızın üyesi işçilere zulmü, mobbingi derhal kesin ve depodaki işçi arkadaşlarımızın taleplerini yerine getirin. Aksi takdirde Avon, Netlog, Bomi, Ekol ve Migros’ta olduğu gibi Barsan Global Lojistik depolarında da direnmekten bir adım dahi geri durmayacağız!" denildi.
Açıklama şöyle: