Dezavantajlı konumda bulunan öğrenciler arasındaki fark açılıyor

Türkiye’de giderek derinleşen eşitsizliğin çocuklar üzerindeki etkisi, MEB’in 2020, 2021 ve 2022 yıllarına yönelik merkezi sınav raporları ile ortaya konuldu. Anne ve babası ilkokul mezunu olan ve sosyoekonomik açıdan dezavantajlı konumda bulunan öğrenciler ile anne ve babası üniversite mezunu olan öğrenciler arasında 2020 yılında 117 olan puan farkı 2022 itibarıyla 126’ya kadar yükseldi.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, liselere geçiş sistemi kapsamında 2020 yılında gerçekleştirilen merkezi sınava katılan öğrencilerden anne eğitim düzeyi ilkokul olan öğrencilerin merkezi sınav puanı ortalamasının 267,60 olarak hesaplandı. Aynı sınavda, annesinin eğitim düzeyi lisansüstü olan öğrencilerin ortalamasının ise 387,65 oldu. Öğrencilerin baba eğitim düzeyi ilkokuldan lisansüstüne doğru arttıkça merkezi sınav puanı ortalamalarının arttığı da belirlendi. Baba eğitim düzeyi ilkokul olan öğrencilerin merkezi sınav puanı ortalaması 261,66, lisansüstü olan öğrencilerin merkezi sınav puanı ortalaması ise 382,60 olarak kaydedildi.

Tablo 2021 ve 2022 yıllarında gerçekleştirilen sınavlarda da değişmedi. 2021 yılında düzenlenen LGS’de anne eğitim düzeyi ilkokul olan öğrencilerin merkezi sınav puanı ortalamasının 242,98, lisansüstü olan öğrencilerin ortalamasının 362,98 olduğu tespit edildi. Anne eğitim düzeyi ilkokul olan öğrencilerin merkezi sınav puanı ortalaması ile anne eğitim düzeyi lisansüstü olan öğrencilerin merkezi sınav puanı ortalaması arasında 120 puan fark MEB’in raporlarında, "önemli bir bulgu" olarak değerlendirildi. Baba eğitim düzeyi ilkokul olan öğrencilerin merkezi sınav puanı ortalamasının 248.37, lisansüstü olan öğrencilerin merkezi sınav puanı ortalamasının ise 369,38 olduğu bildirildi.

Haziran 2022’de gerçekleştirilen LGS’de ise anne eğitim düzeyi ilkokul olan öğrenciler 259,97 puan ortalaması tutturdu. Ortalama, annesi lisansüstü mezunu olan öğrencilerde 385,65 olarak gerçekleşti. Baba eğitim düzeyi ilkokul olan öğrencilerin merkezi sınav puanı ortalaması 268,97, lisansüstü olan öğrencilerin merkezi sınav puanı ortalaması ise 392,11 olarak kayıtlara geçti.