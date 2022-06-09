'Devletin bir planı var' diyen Ersoy Dede twitini sildi

TL'nin dolar ve avro karşısındaki hızlı değer kaybı sürerken, TRT Ana Haber spikeri Ersoy Dede 'orta ve alt gelir grubu'na yatırım tavsiyesi verdi. Dolar almama çağrısı yapıp "Elbette devletin bir planı var. Yaya kalırsınız" diyen Dede'nin paylaşımını daha sonra silmesi dikkat çekti.

Dede, sosyal medyada da ses getiren paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Özellikle maaşlı çalışan orta ve alt gelir grubundaki dostlar... Döviz kurunun yükselişi sizi heyecanlandırmasın. Elbette devletin bir planı var. Yaya kalırsınız. Çok döviz kurundan kâr elde etmek istiyorsanız kur korumalı mevduatı tercih edin. Döviz satın almak büyük risk."