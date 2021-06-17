Devlet Soma'nın patronundan borcunu yıllardır istemiyor

301 madencinin yaşamını yitirdiği Soma Katliamı davasında mahkeme kararını açıkladı.

Patron Can Gürkan'a "bilinçli taksirle öldürme"den 20 yıl hapis cezası verildi. Mühendisler Efkan Kurt ile Adem Osmanoğlu 12 yıl 6 ay hapis cezalarına çarptırıldı. Soma AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Evinç ise beraat etti.

20 yıllık ceza son düzenlemelerle 7 yıl anlamına geliyor. Eğer ceza onanırsa patron Can Gürkan 5,5 yıl yattığı için sadece 1,5 yıl daha yatacak.

İşsizlik Fonunun Patrondan 82,7 milyon lira alacağı var

Soma cinayeti sanıklarına sağlanan fırsatlar bununla sınırlı kalmıyor. İşsizlik Sigortası Yasasına 28.6.2014 tarihinde Geçici 12.nci madde eklenerek Eynez, Atabacası ve Işıklar Maden ocağı işletmelerinde çalışanların ücretlerinin, ocakların kapalı kaldığı süreyle sınırlı olmak üzere Fondan karşılanması ve işverenden yasal faiziyle birlikte tahsil edilmesi öngörülmüştü.

2014 yıl sonuna değin Fon bütçesinden 53.684.803 milyon lira ödendi. Alacak henüz tahsil edilmedi 2014 yılından bu yana, 6 yıldır, kısa vadeli alacaklar hesabında bekletiliyor. Üstelik yasal faiz de yürütülmüyor.

Fonun alacağı 31 Aralık 2020 tarihine kadar hesaplanan 29.016.268 yasal faiziyle birlikte 82.701.071 liraya ulaştı. Ancak ne patronun ödemeye ne de İşsizlik Fonu Yönetiminin istemeye niyeti var.