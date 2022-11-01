'Devlet şirketlere, kurumlara TOGG alımını dayatır'

Cumhuriyet yazarı Orhan Bursalı, geçen günlerde fabrika açılışı yapılan yerli otomobil TOGG'un en az 1 milyon lira olacağına dikkat çekti.

Bursalı, şu ifadeleri kullandı:

"Halk arabası üretilmedi, SUV hep pahalıdır. En az 1 milyon TL’si olanlar satın alabilecek. Belki daha pahalıya. Bu da üst sınıf. Çoğunun da lüks araçları var, nam olsun diye filolarına TOGG katan olacaktır! Hele ekonomik kriz 2023’ü de kapsayacak şekilde süreceğine, yeni yılda 20 bin araba üretimi olacağına göre devlet de toptan alır biraz, şirketlere, kurumlara TOGG alımını dayatır. Hepsi satılsa (?) 20 milyar TL eder. Bunu gelir hanesine saymanız hata olur. Benzeri rakiplerini unutmayalım. Dış piyasalara açılması yıllar alacaktır."