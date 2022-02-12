Devlet Opera ve Balesi’nde teşvik sopası

Devlet Opera ve Balesi (DOB) Laik Cumhuriyet’in simge kurumlarından olduğu için, anlamlı bir özgül ağırlığa sahiptir. Yüksek sanat kavramının içini dolduran yapılardan biri olarak, yönetsel açıdan, iki temel özelliği ile görünürlük kazanır:

1) Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “bağlı kuruluş”larından olması, yani, görece özerkliği; örgütlenme ve işleyişini başlı başına bir genel müdürlük olarak düzenleyen 1309 sayılı yasa ile korunuyor oluşu.

Özgül ağırlık ve korunma arasındaki neden sonuç ilişkisi, siyasal alanda ilginç girişimlere yol açmıştır.

2002’de islamcıların gelişine kadar, sağdaki siyasal iktidarlar Laik Cumhuriyet ile radikal bir hesaplaşmaya girme niyeti, iradesi veya gücüne sahip olmadıkları için, DOB’a dokunmaktan çekinmişlerdir. Tersine, başları sıkıştıkça ya da ilerici/çağdaş imajına gereksinim duydukça, DOB üzerinden, Laik Cumhuriyet duyarlılıklarını kanıtlamak istemişlerdir.

DOB siyasal can simidi

Konuyu DOB ile sınırlandırarak, anlamlı üç örnek verelim:

a)12 Eylül faşizminin en azgın dönemidir. İlerici, laik kamuoyu “Gardırop Atatürkçülüğü”nün arkasına saklanmış generaller ve Özal liberalizmi ile Aydınlar Ocağı’nın “Türk-İslam Sentezi”nden rahatsızdır.1982 Anayasası’nın hazırlıkları hızla ilerlemektedir. Laik Cumhuriyet değerlerine sırt çevirmiş bu metni referanduma sunmadan önce, askeri yönetimin, siyaseten, çağdaşlık/laik cumhuriyet duyarlılığını vurgulamaya gereksinimi vardır.

12 Şubat 1982’de, 657 sayılı Kanun’un 2595 sayılı Kanun ile değişik ek geçici 16. maddesi kapsamında, DOB’un ilgili personeli kadrolu sözleşmeli statüye geçirilerek, ücretlerinde çok önemli bir artış sağlanır. İşin mimarı, ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Özal’dır.

b) 29 Kasım 1987’de yapılacak genel seçime Özal’ın ANAP’ı hiç de elverişli şartlarda girmemektedir. Yedi yıldır 12 Eylül faşizminin desteği ile uygulanan saldırgan liberal politikaların faturasının, 1983-1987 arasında tek başına iktidar olan ANAP’a, daha doğrusu, lideri Özal’a kesilmiş olması doğaldır. Çalışan kesimlerin ciddi hak ve ücret kayıpları yaşadığı bu dönem, toplumsal muhalefetin görünürlüğünü arttırmaya başladığı bir zaman dilimidir. Nitekim, bir buçuk yıl içinde, 1989 Bahar eylemleri ile sokağa inecek olan muhalif dalga, 1991 Büyük Madenci Yürüyüşü ile en yüksek noktasına ulaşıp, 1991 Genel Seçimi’nde ANAP’ı iktidardan süpürecektir.

Özal durumun farkındadır. Ayrıca, 12 Eylül’ün bir önceki seçimlere katılmasını yasakladığı siyasi liderler ve partilerin ilk kez bu seçimde boy gösterecek olmaları, özellikle Demirel’in varlığı nedeniyle, ANAP için olumsuz bir rekabet tablosu oluşturmaktadır.

Demirel Özal’ın neoliberal politikalarını açıktan eleştirmeye başlamış, 12 Eylül’e karşı söylemi, merkez sol ile yakınlaşmasına yol açmıştır.

Özal, kıskaçtan kurtulabilmek için, 17 Mayıs 1987’de anayasa ve seçim sistemi değişikliğine gider. Bu sayede, seçimlerde %8.83 oranında oy kaybetmesine karşın, fazladan 81 milletvekili daha çıkararak, toplam 292 milletvekili ile tek başına iktidarını sürdürecektir.

İşte, İskender Paşa Dergâhı’na bağlı bir Nakşi olan Özal, eleştirilerin arttığı bir dönemde, seçim yatırımı anlamında, Laik Cumhuriyet duyarlılığının göstergesi olarak, 7 Mayıs 1987 tarih ve 87/11782 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile DOB sanatçı, uygulatıcı uzman ve uzman memurlarının ücretlerinde, puanlama sistemiyle yeni bir artış olanağı sağlar.

c) 20 Ekim 1991’de yapılan erken genel seçimlerde ANAP kaybetmiş, Demirel’in DYP’si ile İnönü’nün SHP’si koalisyon hükümeti kurmuşlardır.12 Eylül ve Özal döneminin ekonomik ve toplumsal haklar alanında yaşattığı yıkımın telafi edilmesi yönünde ciddi bir kamuoyu baskısı vardır.

Fakat aynı zamanda, neoliberal politikalar gereği, Gümrük Birliği’ne katılma sürecinin de hızlandırılması gerekmektedir. Ulusal ekonomi ve çalışma yaşamı için çok ağır bir darbe olan Gümrük Birliği’ne katılım anlaşması 1995’te imzalanacak, 1 Ocak 1996’da da yürürlüğe girecektir. Görüşmeleri ve kamuoyu desteği sağlamak amacıyla düzenlenen medyatik hazırlıkları ise, 1992 sonu, 1993 başında rayına oturtulmuş, ancak, ulusal bağımsızlık, iş güvencesi ve çalışanların hakları konularında duyarlı olan çevrelerin tepkisi de artmıştır.

İktidar ortağının SHP oluşu, tepkileri giderme konusunda yardımcı olmakla birlikte, umulan ölçüde kolaylık sağlamamaktadır.

İşte, tam bu sırada, 2 Temmuz 1993’te, Sivas’ta, islamcı bir kalkışma sonucu 33 aydın katledilir. Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü’nün edilgen tutumu ağır eleştirilere yol açacaktır.

Laik Cumhuriyet duyarlılığı göstermek siyaseten zorunlu hale gelmiştir. Öte yandan, 12 Eylül ve Özal’ın aynı amaçla DOB’a tanıdığı olanakların gerisine düşmemek de siyasi mantığın ayrı ve doğal bir dayatmasıdır.

27 Temmuz 1993 tarih ve 93/4664 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile, 7 Mayıs 1987 tarih ve 87/11782 sayılı kararda değişikliğe gidilerek, haklar genişletilir:

“Sözleşmeli olarak çalışanlara, çalıştıkları günlerle orantılı olarak (hastalık ve senelik izin süreleri dahil) Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında ödenmek üzere mali yıl içinde dört aylık ücret ikramiye olarak verilir. Ayrıca, olağanüstü gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı görev yaptıkları tespit edilenlere ilgili Bakanın onayı ile iki aylığa kadar (iki aylık dahil) ücret teşvik ikramiyesi olarak verilebilir.”

Ücret-sanat denklemi

İlgili personelin ücretlerinde yapılan düzeltmelerin olumlu olmakla birlikte, siyasal kaygıların ötesinde çok da anlam taşımadığı açıktır. İki nedenle:

İlki, ücretlerdeki artışın DOB’un sanatsal etkinliklerine ayrılan pay ile doğru orantılı olmayışıdır. Oysa, verimli bir kurumsal işleyiş için, personel giderleri ile sanatsal etkinliklere ayrılan tutar arasında belirli bir doğru orantı olması gerekir. Aksi durumda, ücretler bir süreliğine de olsa tatminkâr düzeye çekilir ancak, dekor için boya parası bulunamaz. Bu simgesel örnek çok daha kapsamlı boyutlara ulaşarak, sanatsal düzeyi olumsuz yönde etkileyecektir. Personel giderleri DOB bütçesinin %93 ile %95’i arasındadır. Bakanlık bütçesinin cılızlığı ve bu bütçeden DOB’a ayrılan payın sefaleti dikkate alındığında, geriye kalan ile sanat adına iddialı işler yapılamayacağı ortadadır.

İkincisi, yapılan düzenlemelerin muğlak ifadeler içermesidir. Örneğin, teşvik ikramiyesi için konan ölçüt, “olağanüstü gayret ve çalışma” ile, “emsallerine göre başarılı görev”dir. Her iki tanımın da somut ölçüm değeri yoktur. Opera ve bale bizde görece yeni olduğundan, kurumsal derinliği sağlayan işleyiş ve değerlendirme ölçütleri kemikleşmiş sayılmaz. O nedenle, söz konusu ölçütlerin iyi düşünülmüş ve çerçevelenmiş olması gerekir. Teşvik ikramiyesi’nin macerası bu konudaki lâkaydinin tipik bir örneği olacaktır.

DOB yalnızca kamusaldır

2) DOB’un, görece özerk “bağlı kuruluş” olmasının yanında, ikinci özelliği, yönetim ve işleyişte temel belirleyenin kamusal ruh oluşudur. Laik Cumhuriyet opera ve baleyi çok haklı tarihsel nedenler ile kamusal koruma altına almış, etkinliğini de kamusal hizmet olarak tanımlamıştır. DOB ile ilgili her tür yasal düzenleme ya da bürokratik kararlar bu niteliği göz önünde bulundurularak değerlendirilmelidir. Kamu güvencesi kaldırıldığı ya da esnetildiği anda, bu ülkede opera ve balenin yaşama olanağı ortadan kalkar.

Kamusal koruma ve güvencenin ilk koşulu kadrolu çalışmadır. Liberal ağızların küçültücü salyası “memur sanatçı” kategorisi, yüksek sanatın en önemli güvencesidir.

İkinci koşulu, kurumsal derinlik ve refleks mekanizmasını her zaman canlı tutmaktır. Yönetim unsurları, resmi ve özel kurum bağlantıları, ödüllendirme işleyişi, sanatsal etkinlikler, maddi kaynak kullanımı, basın ile ilişkiler gibi temel konularda hiçbir biçimde “kurumkaç” eğilimlere izin verilmemeli, bu yönde belirgin ve güçlü kültürel, etik normlar kesintisiz devrede olmalıdır.

1309 sayılı yasa her iki koşula da yanıt verir niteliktedir ve bu nedenle de, islamcı liberalizmin hedefindedir.

Bu girizgâh, 17 Ocak 2022 tarihinde, Bakan olurundan geçip kesinleşmiş bulunan, teşvik ikramiyeleri ile ilgili son “Değerlendirme Kriterleri”nin ne anlama geldiğini kavrayabilmek açısından zorunlu sayılmalı.

Teşvik ikramiyesi macerası

Yukarıda metni verilen 1993 Bakanlar Kurulu kararı, teşvik ikramiyesi konusunda yalnızca iki hususa açıklık getirmektedir:

a) En fazla iki aylık ücret tutarı kadar olabilir.

b) Bakanın oluru gerekir.

İki hususu ise muğlak bırakmıştır:

a) Bakan oluruna sunulmadan önce, teşvik ikramiyesine hak kazanan kişi(ler), kim ya da kimler tarafından seçilecektir?

Metinde, “kurum” veya “yetkili kurul”a gönderme yapılmadığı için, ya toptancı bir uygulama ile herkese teşvik verilmesine, ya bakanın suyuna giden yöneticinin olası keyfi tercihlerine, ya da, doğrudan bakanın takdiri, yani, müdahalesine açık bir durumun oluşma riski vardır. Her üçü de, kurumsal derinlik ve işleyiş açısından sakıncalıdır.

b) Seçim ölçütleri nelerdir?

Metinde bu konuya açıklık getirilmeye çalışılmış: “Olağanüstü gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı görev yaptıkları tespit edilenler.”

Alelacele ve kurumsal çıkar kaygısı taşımadan kaleme alınmış bu cümle hem Türkçe ifade açısından, hem de evrensel yüksek sanat gerçekliği açısından sakattır.

Türkçe açısından bakıldığında, “başarılı” sözcüğünün önüne “daha” konması gerekir. Yani, “emsallerine göre daha başarılı” olmalıdır. Teşvik bir ödüldür. Dolayısıyla, sıra dışı bir başarının konusudur. Olağan başarı zaten genel standarttır. Oysa, bu cümleden, emsallerin başarısızlık durumunun da ölçüt alınabileceği sonucu çıkıyor.

İçeriğine gelince; birbirleriyle ilişkilendirilmiş iki ölçüt var: “Olağanüstü gayret ve çalışma” ile “başarı.”

O kadar sallapati ifadeler ki… Opera-bale evrensel bir yüksek sanattır. Bu niteliği sonucu, sanatsal kuralları, başarı ölçütleri, işleyişi dünyanın her yerinde aynıdır. Farklı olabilen, kurumsal yönetimidir. Dolayısıyla, başarı için olağan “gayret ve çalışma” zaten işin doğası gereğidir. “Olağanüstü gayret ve çalışma” ise, olağan dışı başarı ile ilişkilenir. Oysa, metinde, olağanüstü gayret ve çalışma ile ulaşılacak başarı, “emsallerine göre başarı” biçiminde tanımlanarak, görelilik kavramı içinde değerlendiriliyor. Emsal sözcüğünden, aynı kurumda çalışan diğer kişilerin kastedildiği açıktır. Yani, emsaller başarısız, ilgili kişi daha az başarısız ya da biraz başarılıysa, “olağanüstü gayret ve çalışma” içinde kabul ediliyor. Başta sanatçılar, tüm ilgili personele yapılmış büyük saygısızlıktır. “Sizi evrensel başarı ölçütleriyle değerlendiremeyiz, çünkü o nitelikleri taşımıyorsunuz” anlamına geliyor.

Öte yandan, çift haneli on yılı devirmemiş, tarihsel koşullar gereği köklü gelenek ve kuralları tam yerleşiklik kazanmamış kurumlarda “görelilik”in, liyakat sahibi olmayan yöneticilerin elinde kolay bir şekilde keyfiliğe zemin hazırlayabileceği sır olmasa gerek.

Nitekim, kararın, kabul edildiği 27 Temmuz 1993’ten günümüze kadarki uygulamalarına baktığınızda, “olağanüstü gayret ve çalışma” ile “başarı” ölçütlerinin “bize özgü” biçimde kavrandığını, bunların kararını da, opera-balenin yönetici unsurlarının çoğunlukla keyfilik temelinde verdiğini anlıyorsunuz. Söz konusu keyfiliğin, nesnel ve ince bir değerlendirme yerine, topluca teşvik verme biçimini taşıdığını da belirtelim.

Teşvik mi, siyasal rüşvet mi?

İlgili Bakanlar Kurulu kararının arkasında, DOB’un kurumsal yapısını güçlendirme kaygısı yerine, muğlak anlam alanları yaratarak, ilgili personele teşvik ikramiyesi adı altında siyasal rüşvet verme iradesi olduğu görülüyor.

O dönemin, yukarıda değindiğimiz siyasal koşulları içinde, Başbakan Tansu Çiller ve Kültür Bakanı Fikri Sağlar’ın, siyasal mantık gereği, böyle bir kararı hararetle savunacaklarına şüphe yok. Biraz zorlanarak da olsa, anlayışla karşılanabilir. Sonuçta, konu hakkında onları bilgilendiren kişi, uzman olduğu varsayılan, dönemin DOB Genel Müdürü’dür.

O Genel Müdür kim midir?

Şeyh Rengim Gökmen.

Siyasetçi olmadığına göre, böyle bir metinden onun çıkarı ya da beklentisi ne olabilir ki?

Liyakat sorunu olan herkes, muğlak ve bulanık olanı sever. Çünkü, keyfilikten beslenen kişisel iktidarlarını ancak öyle bir zemine oturtabilirler.

DOB’un kurumsallaşma sürecine en büyük takozu koyan Şeyh’in, bu kurumu ortadan kaldırmak isteyen islamcıların en önemli destekçi ve işbirlikçilerinden olması asla tesadüf değildir.

Uygulama nasıl oldu?

Teşvik ikramiyesi, düşünce olarak doğru bir karardır ve DOB’un kurumsal derinlik kazanmasında işlevseldir. Tabii, ikramiye ölçütlerinin nesnel ve akılcı biçimde belirlenmesi koşuluyla.

Bu yapılmamıştır. 2009 yılına kadar, belirlenebilen tek ölçüt, 30 günü aşmamış raporluluk durumu ve disiplin cezası bulunmayan herkesin teşvik ikramiyesi alacağı yönündedir. Bunun, ilgili kararda yer alan, “olağanüstü gayret ve çalışma” ile, getireceği sanatsal “başarı”yı temel almayan bir yaklaşım olduğunu söylemeye gerek yok. Teşvik eşiği epey düşük bir düzeye yerleştirilmiştir; 30 günlük rapor süresini aşmamış, ya da disiplin cezası almamış herkes, “olağanüstü gayret ve çalışma ile emsallerine göre başarılı” sayılmıştır.

Bu durumda değerlendirme yapmak, doğal olarak, epey kolaylaşıyor.

Ancak, bu iki ölçüt bile, haklı nedenlerle, DOB’da sert bir resmiyete dökülmemiş, diğer sanat kurumlarındaki uygulama olarak önemli ölçüde uzaktan izlenmiştir.

Peki, değerlendirmeyi kim yapıyor?

Belirttiğimiz gibi, kararda bu yönde bir açıklık yok. Ancak, düz mantık gereği, müdürlüklerdeki “Teknik Kurul”. Çünkü, sanatsal değerlendirmeler onun yetkisinde. İyi de, Teknik Kurul, genel müdür ya da müdür hariç 12 kişiden oluşuyor. Bunların dördü seçim ile, kalanları genel müdür ya da müdürün ataması ile geliyor. Yani, genel müdür ya da müdür her zaman çoğunluk oyuna sahip; kendisine karşı çıkacak olanları atayacak hali yok ya. Bu durumda da, elbette onun dediği oluyor. Liyakat sahibi, kurumun çıkarlarını öncelikli gören bir yönetici ise, sorun yok.

Ama, ya öyle değilse?

İki seçenek var: İlgili personelin gözüne hoş görünmek ve bu yolla sorunsuz yönetebilmek için, ilke olarak, “teşvik”i genel, tersini istisna kabul edip, hiç kimsenin teşvik ikramiyesine taş koymamak, ya da, “teşvik”i, kurumda kişisel iktidarını, tek adam rejimini oturtmak için, kendi tayfasını oluşturma amacıyla belirli kişileri kayırmak veya cezalandırmak biçiminde kullanmak.

Her ikisine karşı da tek güvence, kuralları ve gelenekleri kökleşmiş kurumsal yapı derinliğidir. Yöneticiyi frenler.

Ölçüt savaşları

İslamcılar iktidara gelir gelmez, Laik Cumhuriyet düşmanlıkları ve liberal yaklaşımları nedeniyle, öncelikle opera-baleyi hedef tahtasına koyuyorlar. 2002’de, Kültür Bakanı yaptıkları Hüseyin Çelik, önceki dönemde hazırlanmış bazı reform taslaklarının arkasına saklanarak, “Balerinler 65 yaşına kadar maaş alıyor ama hiç dans etmiyor. Olmaz” diyerek, oyunu başlatıyor. 2004’te Erkan Mumcu bazı sanatçıların teşvik ikramiyelerini, “Uzun yıllardır sahneye çıkmıyorlar ama teşvik primi alıyorlar” diyerek kesiyor. 1309’un törpülenmesi gereğine işaret ediyor.

Ancak, DOB’dan ve laik cumhuriyetçi kamuoyundan sert tepkiler gelince, sağlam bir işbirlikçi arıyorlar; Şeyh Rengim Gökmen’i DOB Genel Müdürü yapıp, onun üzerinden DOB’un önce kurumsal kabuğunu, ardından da fiziki varlığını ortadan kaldırmayı planlıyorlar.

Gökmen planın ayrıntılarını hazırlıyor. İlk adımda, merkezileşme sağlanarak, müdürlüklerin özerklikleri kaldırılacak. İkinci adımda, her şey, tek adam olan genel müdüre bağlanacak. Üçüncü adımda, kendi tayfasını oluşturup, diğerlerini dışlayacak.

İşte, 2009’da ele aldığı teşvik ikramiyeleri konusu, bu planlamanın bir unsuru. Haklı olarak, teşvik kavramının yanlış algılandığını, istisnai bir uygulama olması gerektiğini ileri sürerek, uygulama ölçütlerinin değiştirilme zorunluluğunu dile getiriyor. Lakin, kısa sürede, amacının kurumsal yapının güçlendirilmesi olmayıp, iktidarın, personel giderlerini azaltma talebi doğrultusunda, islamcılara sırnaşmak olduğu, teşvik sopasını tüm personelin biat etmesi ve kendi tayfasını oluşturma amaçlı kullanmak isteği anlaşılınca isyan çıkıyor.

Şeyh, intikamını, Bakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından yayımlanan metin ile alıyor:

“Yapılan incelemelerde bakanlığımızın sanat kurumlarında 30 günden fazla rapor almayan ve disiplin cezası bulunmayan herkesin teşvik ikramiyesi alması gibi bir durumun mevcudiyeti tespit edilmiştir. Buna göre, fiilen yılda bir konsere katılan sanatçı ile her hafta sahneye çıkan sanatçı aynı oranda teşvik almaktadır.

Konuyla ilgili olarak sanatçıların yaptığı yazılı ve sözlü şikâyetler değerlendirilmiş ve teşvik ikramiyesi kriterleri yeniden gözden geçirilerek, sanatçıların bağlı bulundukları sanat birimlerinin durum değerlendirmesi yapması istenmiştir.” (Cumhuriyet, 10 Temmuz 2009)

Bu yolla, yüksek sanat kurumları, kamuoyunda, sanatçıların birbirlerini yedikleri, çalışmadan para aldıkları yerler olduğu izlenimi yaratılarak, yıpratılmaya çalışılıyor. Ayrıca, kriterlerin gözden geçirilmekte olduğu tehdidi ile, uslu olunması uyarısı yapılmış oluyor.

Ancak, islamcılar Ergenekon sürecinden geçildiği ve henüz zafer kazanmadıkları için, konunun peşine düşemiyorlar. Şeyh Rengim Gökmen’in “kriter” girişimi de bu sayede püskürtülmüş oluyor.

2012’den itibaren, Ergenekon savaşından başarı ile çıkmaları, konuyu çok daha radikal biçimde ele almalarını getiriyor. Başta 1309 sayılı DOB yasası olmak üzere tüm yüksek sanat kurumlarının yasal temellerini ortadan kaldıracak TÜSAK projesi hazırlıkları başlıyor. Şeyh, Yekta Kara ile birlikte en önemli danışman ve işbirlikçiler arasında. Artık, teşvikler ile uğraşmaya gerek yok, zaten TÜSAK ile her şey sil baştan olacak.

Gelen tepkiler sonucu projenin gümlemesi, islamcıların ve Şeyh’in şaşkınlığına, morallerinin bozulmasına yol açıyor. Şeyh genel müdürlükten gidiyor.

Teşvik konusu eski düzeniyle devam etmektedir.

İslamcılar bu kez, 2016’da, “Kültürel Kalkınma Eylem Planı” adını taşıyan başka bir tuzak kuruyorlar. DOB mutlaka bitirilmelidir. Kendisinden bazı sözler alarak genel müdür yaptıkları Selman Ada, dâhi olarak kabul edilmesi ve yapıtlarının sahnelenmesi karşılığında her şeye razıdır. Ona, 2016’da, Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı kapsamında hazırlanan, “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı”nı, altı maddelik DOB görüşü olarak imzalatırlar.

Özü şudur: Çok elverişli emekli ikramiyeleri karşılığında, DOB’dakiler erken emekli olacak, boşalan kadrolar doldurulmayacağı gibi, yeni kadro tahsisi de yapılmayacak; kurum usul usul eritilecek. Kadrosuz sözleşmeli rejimi yerleştirilerek, bir yandan liberal inançlar gereği, iş güvencesini kaldırılacak, diğer yandan, DOB’un kamusal hamuruna su katılarak, kamusal ruh ve hizmet anlayışı kıvamı vıcıklaştırılacak.

Bu arada, zaten büyük çoğunluk emekli olacağından ve kadrosuz sözleşmelilerin de hiçbir ikramiye hakkı bulunmadığından, teşvik sorunu da kendiliğinden çözülmüş olacak.

Bu sırada FETÖ darbe girişimi yaşanıyor; islamcılar gırtlak gırtlağa geliyorlar. Haliyle, DOB konusu biraz geride kalıyor. O siyasal anafor içinde, Dâhi Selman’ın imzaladığı bu hain tasarı DOB personelinden de yüz bulamayınca, ıskartaya çıkmış oluyor. İslamcılar nezdinde Ada’nın kredisi epey düşüyor. Tabii, DOB personeli de, böyle bir tuzağın parçası olan genel müdürün üzerini çiziyor.

Ancak, FETÖ olayını avantaja çeviren iktidar, 2017’de, tartışmalı bir referandum aracılığı ile başkanlık sistemini getiriyor. Mutlak otoriterlik dönemi başlıyor. Müthiş bir baskı ve terör ortamı.

Artık, DOB konusu rahatça ele alınabilir.

Dâhi Selman astlarına otoritesini kabul ettirmek ve bir nebze de olsa, efendilerine hoş görünebilmek için, her tür kadro talebinden vazgeçip, sade suya sözleşmeli alırken, teşvik ikramiyelerini tırpanlamak için de “kriter”ler belirliyor. Bunlar, DOB çıkışlı, Bakan olurundan geçirilmiş, yazılı olan ilk kriterlerdir.

Dâhi kriterler

Başkanlık sistemi referandumunun yapılış tarihi: 16 Nisan 2017

Dâhi Selman kriterlerinin tarihi: 29 Mayıs 2017

Genel Müdür siyasal mesajı almıştır. Otoriterlik dozu arttırılmalı, DOB’un zapturapt altına alınması sağlanmalı, bütçe kısıtlanmalıdır. İşte, bu amaçla attığı adımlardan biri de, “Teşvik İkramiyesi Ödenmesine İlişkin Sanatsal Performansı Değerlendirme Tablosu” oluşturmak ve bu tabloya temel teşkil edecek olan “Değerlendirmeye Alma Kriterleri”ni belirlemektir.

29 Mayıs 2017 tarih ve 31159297-900-E.4674 sayılı yazı ile bakanlık oluru alan üç “kriter” ile bir “not”un tam metnini, insanı hayrete düşüren ifade, yazım ve noktalama işareti sorunlarına dokunmadan, olduğu gibi verelim:

1- “Personelin teşvik ikramiyesi kapsamında değerlendirmeye alınabilmesi için, teşvik ikramiyesi döneminde en az 4 ay süre ile görev yapması şarttır. Teşvik ikramiyesi dönemi içerisinde emekli olanlar, askerlikle ilişkisi olanlar ve görevini bilfiil yapmayanlar da en az 4 ay süre ile görev yapmışlarsa değerlendirmeye alınırlar. Çalışma, prova veya temsil sırasında sanatsal etkinliğe bağlı olarak ortaya çıkan sakatlıklar nedeni ile raporlu olan personelin teşvik ikramiyesi ödenebilir.”

Buradaki dört aylık süre, kendiliğinden, teşvik ikramiyesi alma hakkı doğurmuyor. Teşvik ikramiyesi kapsamında değerlendirmeye alınma hakkı doğuruyor. Yani, aşağıda yer alan diğer iki koşul yerine getirilmiş olsa bile, bu hakkın edinimi yine de kendiliğinden olmuyor.

En önemli değişiklik, önceki dönemde uygulanan “30 günü aşkın rapor” ölçütü yerine, “dört aylık görev”in getirilmiş olması. Bu yolla, etkin çalışma vurgusu belirginleştirilerek, artık, çalışılmayan değil, çalışılan zamanın temel alınacağı belirtilmiş oluyor. 30 gün aşılmasa dahi, edilgin çalışma ve devamlılığın değerlendirmede olumsuz yönde dikkate alınacağına işaret anlamındadır. Zaten, prova ve temsillerde sanatsal etkinliğe bağlı olarak ortaya çıkan sakatlıkların, 3. kriter kapsamında bulunmasına karşın, burada gereksiz yere vurgulanarak, teşvik kapsamı içine alınması da bu yönde bir irade beyanıdır.

Niyet bu olmasına rağmen, Türkçe ifade yetersizliği hemen göze çarpıyor. “Görev”den kastedilen, etkin, yani, “bilfiil” görevdir. Nitekim, “…görevini bilfiil yapmayanlar da en az 4 ay görev yapmışlarsa…” cümlesinden görevin “bilfiil” olması gerektiği anlaşılıyor ancak, yalnızca “görev” denilerek, muğlak, sübjektif bir anlam alanı yaratılıyor.

“Kriter”in en olumsuz yönü ise, Bakanlar Kurulu’nun ilgili kararında yer alan, “olağanüstü gayret ve çalışma” ile elde edilecek “başarı”nın, dört aylık fiili görev ile ilişkilendirilmesi suretiyle, sanatsal içeriğinden tamamen kopartılması; devam cetveli otoriterliğinin sanatsal başarının ana belirleyeni sayılması.

2- “Teşvik dönemi içerisinde “UYARMA” cezası alanlara %30, “KINAMA” cezası alanlara %50 oranında teşvik ikramiyesi eksik ödenir. “AYLIKTAN KESME” ve “KADEME İLERLEMESİ DURDURULMASI” cezası alanlara teşvik ikramiyesi ödenmez. Ancak; sanatsal faaliyetlerinden dolayı sözleşme hükümlerine istinaden 7 güne kadar maaş kesim cezası alanlara teşvik ikramiyesi %60 oranında eksik ödenir. 7 günü geçen maaş kesim cezası alan sözleşmeli personele teşvik ikramiyesi ödenmez. Aynı teşvik döneminde birden çok ceza alanlara ağır olan cezaya ait olanı ve sadece bir cezaya ilişkin oranda eksik ödeme yapılır. Eksik ödemeye ilişkin cezalar verildiği dönemde uygulanır, ayrıca kesinleşmesi beklenmez.”

İş daha da karmaşık bir hal alıyor. Otoriter disiplin aşkına, cezalar ikiye ayrılıyor: Sanatsal faaliyetlerden doğanlar ve diğerleri. Sanatsal faaliyetlerden doğanlarda, 7 güne kadar %60 kesinti var. Fazlasına hiç para yok. Sanatsal faaliyetlerden kaynaklanmayanlarda ise, cezasına göre değişik oranda kesintiler ya da hiç ödememe durumu söz konusu oluyor. Birkaç ceza varsa, en ağırı, üstelik kesinleşmeden...

Peki, hangi suçlar sanatsal faaliyet ile ilişkili, hangileri değil?

Sanatsal faaliyetlerden kaynaklananlar, personelin sözleşmesinde yer alan disiplin hükümlerinde belirtilenler. Diğerleri ise, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125. maddesinde yer alanlar.

Sanatsal faaliyetten doğan ve doğmayan cezaların, ikramiye kesintisine olanak tanımasının yasal dayanağı nedir?

Yoktur. Çünkü, ne 1309 sayılı Kanun, ne 23 Eylül 1971 tarih ve 13965 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren DOB Genel Müdürlüğü Yönetmeliği’nin 37 ve 38. maddeleri, ne de personelin idare ile imzaladığı sözleşmedeki disiplin hükümleri, “zorunlu ve genel” niteliğe sahip olmayan herhangi bir “ikramiye”den değil, maaştan yapılacak olan kesintileri konu ediyor. Dolayısıyla, tanımı ve ölçütleri gereği “zorunlu ve genel” nitelik taşımayan teşvik ikramiyesinin ceza hükümleri ile ilişkilendirilme olanağı hukuken bulunmuyor.

Ayrıca, ilgili Bakanlar Kurulu kararında sanatsal “başarı” ve edinilme yolu olarak da “olağanüstü gayret ve çalışma”dan söz ediliyor. Cezalar ile ilişkilendirilme durumunda, ortaya tuhaf bir tablo çıkıyor: %30 kesinti alanların %70, %50 kesinti alanların %50, %60 alanların ise, %40 sanatsal başarılı sayıldıkları, teşvik alamayanların ise, doğrudan başarısız sayıldıkları kabul edilmiş oluyor. Sanatsal başarı, trafik, sigorta, ticari işlemler ile ilgili cezai sorumluluk tespitinde kullanılan rakamsal mantığa oturtuluyor.

Ya ceza kesinleşmez de, mahkemeden falan dönerse?

Kesilen tutar, faiziyle birlikte ceza alan kişiye iade edilecek. Yani, sanatsal başarı faizli olarak tescil edilecek.

Dedik ya, bu Selman dâhi; sanatsal başarıya yüzde hesabı yapabildiği gibi, faiz de çalıştırabiliyor.

Amaç, DOB’u pan-ceza mantığına sokup, teşvik ikramiyesini de cop olarak kullanmak.

3- “Ağır hastalık,1.derece yakınının ölümü, sanatsal sakatlanma vb. mücbir nedenler dışında, Genel Müdürlüğümüz ve ilgili birimlerince gerçekleştirilen, her türlü etkinliğe katılmamak amacıyla rapor aldığı şüphesiyle hakkında soruşturma açılanlara, söz konusu soruşturma sonuçlanıncaya kadar ilgili döneme ait teşvik ikramiyesi ödenmez.”

Burada, muğlak anlam alanı neredeyse mutlak hale geliyor. “Mücbir” (zorlayıcı) kavramı sanatsal alana pek uygun değildir. Örneğin, hafif bir soğuk algınlığı mücbir neden midir, değil midir? Bir büro görevlisi için olmayabilir, ancak, ses sanatçısı ya da dansçı için rahatlıkla mücbir sayılabilir.

Şüpheli rapor soruşturması nasıl yapılacak? Bu ülkede yaşayan herkes, bu işlerin nasıl yürüdüğünü bilir.

Amaç, tek adam-yöneticinin takdir yetkisi sınırlarını arttırmak.

Dâhi Selman üç kriteri sıraladıktan sonra, bir de “not” düşüyor:

“Not: Sanatkar Memur, Uygulatıcı Uzman Memur ve Uzman Memurların Teşvik İkramiyesi İçin Sanatsal Performansı Değerlendirme Tablosunda sanat sezonu içerisindeki performansları ve çalışmalarına ilişkin düşünceler; İyi, Orta ve Yetersiz olarak yetkililerce belirlenecektir. Herhangi bir değerlendirme kıstasından orta alanlar Teşvik İkramiyesinden %50 ye kadar yararlanacak, yetersiz bulunanlar yararlandırılmaz.”

Sözünü ettiği, “Sanatkar Memur, Uygulatıcı Uzman Memur ve Uzman Memurların Teşvik İkramiyesi İçin Sanatsal Performansı Değerlendirme Tablosu”nda, iyi, orta, yetersiz değerlendirmesi üç “kıstas”ta yapılacak:

a) Personelin yıl içerisinde görev aldığı her türlü çalışma, temsil ve provalara katılma durumu.

b) Personelin aldığı görevlerdeki başarı durumu.

c) Sanatsal faaliyetlerdeki çalışma uyumu ve disipline riayeti.

Peki, Dâhi Selman bu “not”u neden 4. kriter olarak belirtmiyor da, “not” biçiminde bırakıyor?

Pekala, “Performans Değerlendirme Tablosu’ndaki kıstasların herhangi birinden orta alanın teşvik ikramiyesi %50 oranında kesilir, yetersiz alana ise hiç ödenmez” diyebilirdi.

Bu sorunun yanıtı, dâhi kriterler ile yapılmaya çalışılanın ne olduğu ile doğrudan ilişkili.

Yukarıda, DOB’un yönetsel iki temel özelliğinden söz ettik: Bağlı kuruluş, yani, görece özerk oluşu ve kamusal ruha sahip olması. Her ikisi de kurumsal derinlik unsurudur.

İşte, islamcıların DOB’u ortadan kaldırmaya yönelik stratejisinin varlık kazanabilmesinin yönetsel iki koşulu da, öncelikle söz konusu bu iki özelliği ortadan kaldırmaktan geçiyor. DOB tüm özerkliği ile birlikte tüzel kişiliğini kaybetmeli ve kamusal yerine liberal bir ruh ve işleyiş ile yönetilmelidir.

Bu işin en kestirme yolu, kurullar ile denetlenen yönetim mekanizması yerine, merkezileştirilen bir sistemde tek adam yönetimini oluşturmak, kurulları onun emrine verip, otoriter ve muğlak alanlar yaratmak suretiyle, tek adamın takdir yetkisini genişletmektir.

Dâhi Selman’ın 4. kriter dememe nedeni budur. Performans Değerlendirme Tablosu’nda yer alan üç “kıstas”ı temellendiren üç kriter belirtilmiş. Ancak, bu üç kriterden sınavı geçseniz bile, tabloya göre, yine de teşvik alamama durumunuz söz konusu. Hadi, 1. ve 3. kıstasları, yani, katılım ve uyum/disiplini, kriterlerin devam cetveli ve ceza maddelerini karşılayarak hallettiniz. Ya ikincisini, “Personelin aldığı görevlerdeki başarı durumu”nu hangi kriterler ölçecek?

İşte size kocaman bir muğlak alan. O denli tuzaklanmış ki, “Değerlendirmeyi kim yapacak?” sorusuna, Dâhi Selman, “Yetkililer” yanıtını veriyor.

Yani, takdir yetkisini sınırlamak istemediği için, somut “başarı” kriteri tanımlamasının dışında kalıp, “not” düşmekle yetiniyor.

Söyledik; muğlaklık, takdir yetkisini arttırır. Liyakat sahibi olmayan yöneticilerin en çok sevdiği durumdur, çünkü keyfi uygulamalara ve otoriter dayatmalara olanak sağlar. Bu da, kurumsal olanı kemirir.

İslamcılar daha ne isterler ki?

Bir liyakat fukarası ve etik pejmürdelik örneği olan Dâhi Selman, islamcıların DOB için tasarladıkları “kısık bütçe-otoriter yönetim” modelini yaşama geçirmek için kurumda tozu dumana katar ama, ne efendisi islamcılar, ne de DOB personeli tarafından ciddiye alınır. Kriterlerin resmileşmesinden ama kadük kalmalarından beş ay sonra görevden el çektirilecektir.

Oğlan kriterleri

Dâhi Selman, DOB’da temeli Şeyh Rengim Gökmen tarafından atılıp, ilk katları çıkılan islamcı otoriter tek adam rejimine bir kat daha eklemesine karşın, bütün eğitimi ve sanatsal yaşamı kamuda geçtiği için, yeterli liberal reflekslere sahip biri değildir.

Oysa, islamcılar, FETÖ’yü tepeleme ayağına, Saray rejimini oturttuktan sonra, DOB’dan kurtulmak için, kuruma zorla giydirmeye çalıştıkları otoriter tek adam patiskasının, liberal ruh ve işleyiş ile ütülenmesini arzulamaktadırlar. Bunun için, ilk adımda, Bilkentli esas oğlan Murat Karahan’ı Ocak 2018’de genel müdür yaparlar. Ardından, 2 Temmuz 2018 tarih ve 703 sayılı KHK’nın 82. maddesi ile DOB’un kurumsal ayağı ve kamusal kabuğunu kırmak amacıyla, tüzel kişiliğini ortadan kaldırırlar, gelen tepkiler üzerine, 15 Temmuz 2018 tarih ve 30479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile liberal makyaj yaparak yeniden yapılandırırlar. 2018 yaz sonundan itibaren de Fazıl Say ile ilişki kurarak “senfonik açılım”a başlarlar. Malum, liberal Fazıl “memur sanatçı”lardan hiç hazzetmemektedir. Arkası gelir: Pekinel’ler, CSO, AKM… Hepsi aynı liberal eksene dizilecektir.

Oğlan’dan istedikleri, “kısık bütçe-otoriter yönetim”i tamamıyla kurumsallaştırmak ve DOB’un kamusal özüne liberal normlar zerk etmektir.

Liberal tay hızla işe koyulur. Teşvik ikramiyelerinde ciddi kesintiler yapmayı düşünmektedir. Elinde Dâhi Selman’ın kriterleri vardır ve bunlar, pan-ceza mantığı ile muğlak takdir yetkisi açılarından gayet elverişlidir. Pandemi döneminin başına kadar, il müdürlüklerine bu kriterlerin sıkı biçimde uygulanması yönünde baskı yapar. Ancak, umduğu sonuçları elde edemez. Bu kez, pandemi sürecinde, Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz başkanlığında yapılan genel müdürler toplantısında, teşvik ikramiyelerinin Hazine’ye bırakılmasını savunduğu bilgisi kulislerde dillendirilmeye başlar; kurumdaki saygınlığı kangrene dönüşmek üzeredir.

Bu arada, islamcılar 2019 yerel seçimlerinde öpülüp, pandeminin de altında kalınca, iyice aleyhlerine dönen siyasal ortamda bir de DOB sorunu yaşamak istemezler. Hafif tertip geriye çekilirler. Oğlan boşluktan yararlanıp, usulsüzlük patikasından cebini doldurmaya başlayınca, olay basına, meclise, oradan da müfettişlere taşınır.

2021’in sonuna gelindiğinde, DOB’da hiçbir ağırlığı ve saygınlığı kalmamıştır. Canlı cenazedir; görevden ne zaman alınacağı konusunda iddia oyunları başlamıştır.

İşte, tam bu sırada, 17 Ocak 2022 tarih ve E-31159297-900-55716 sayılı yazı ile, teşvik ikramiyeleri hakkında, Karahan imzalı, Bakan olurlu dokuz adet yeni “kriter” belirlendiği duyurulur.

Ne yeri, ne de zamanıdır; islamcılar da, Oğlan da valizlerini toplamaya başlamışlardır. Böyle bir ortamda bırakın kritere falan uymayı, telefona bile cevap verilmez.

O halde, bu kriterler de nereden çıktı?

Çok işlevli kriterler

Belirlenmiş olan bu kriterler, islamcıların siyasal durumunun DOB yönetimine doğrudan yansısı olmakla birlikte, başka bir işleve de sahipler. Ama, her şeyden önce şunu söylemeli ki, uygulanmak için değiller. Bunun nedeni, yalnızca uygulanabilir olmamaları değil, Oğlan’ın ve arkasındaki siyasal iradenin meşru otorite konumunu kaybetmiş olmasıdır.

Siyasetin temel kurallarından biri, düşüşe geçtiğiniz ya da yolun sonuna geldiğinizde, durumun hiç de öyle olmadığı, tam tersine, yaptırım ve uygulama gücünüzün yerinde olduğu izlenimini vermektir. Kitle psikolojisi açısından çok önemlidir. Bunun da yolu, kapsamlı, yer yer radikal görüntülü kararlar almak, idare-i maslahat havasından kaçınmaktır. Aksi halde, yönetemezliğiniz genel kabul görür ve sonunuz çabuklaşır.

İşte, Oğlan’ın, genel müdürlüğünün sonuna geldiği bir sırada, böyle kapsamlı bir liste ortaya çıkarmasının ilk nedeni, “İşimin başındayım, siyasal iradenin tam desteğine sahibim, canınıza okurum” mesajı vererek, “Yahu bunun bir yere gideceği falan yok, boşuna umutlanmayalım” algısını yerleştirmektir.

İkinci neden, Dâhi Selman kriterlerindeki aşırı keyfilik izlenimine yol açan muğlak ifadelerin bir ölçüde içini doldurmaktır. Malum, o kriterler 2017 referandumundan hemen sonraki otoriter siyasi dalganın izleri ve görevden alınmış bir genel müdürün mührü ile maluldürler. Artık, 2022’deyiz ve islamcı iktidarın otoriter dişleri epey sökülmüş durumda. Keyfilik görüntüsü alerjik reaksiyonlara yol açıyor.

Üçüncü neden, otoriter tek adam rejimi görüntüsünü korumakla birlikte, liberal açılımlar sağlamak ve bu yoldan da kendini aklamak.

Gelin, yeni kriterlere, Türkçe ifade, yazım ve noktalama işareti sorunlarına dokunmadan bir göz atalım:

1- “Personelin teşvik dönemini kapsayan süre içerisinde, sergilenen her türlü etkinlik veya opera/bale eserinde en az bir kez görev almış olması gerekmektedir.”

Dâhi Selman’ın “4 ay görev” ölçütüne, sıkılaştırıcı yönde bir ek. Ama, liberal bir açılım ile: “Her türlü etkinlik” tanımı oldukça belirsiz. Örneğin, kurum içi olmayıp da, özel bir etkinliğe kurum tarafından görevlendirilerek katılmak bu kriteri karşılayacak mı? Böyle bir etkinliğin DOB’un kültürel standartlarına uyumu nasıl denetlenecek?

2- “Personelin teşvik ikramiyesi kapsamında değerlendirmeye alınabilmesi için, en az 4 ay süre ile bilfiil görev yapması şarttır. Teşvik ikramiyesi dönemi içerisinde emekli olanlar, askerlikle ilişkisi olanlar, doğum izni ile ücretsiz izne ayrılanlardan en az 4 ay süre ile görev yapmışlar ise değerlendirmeye alınmak suretiyle teşvik ikramiyesinden faydalanabilirler.”

Dâhi Selman kriterini olduğu gibi almış. Ancak, yukarıda belirtildiği üzere, muğlak alanlar doldurulmuş: “Görev”i “Bilfiil görev”e çevirmiş, “görevini bilfiil yapmayanlar”ın içini, “doğum izni ve ücretsiz izne ayrılanlar” ile doldurmuş.

3- “Sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş ağır hastalık 1. derece yakınının ölümü, sanatsal sakatlanma ile mücbir nedenler dışında, Genel Müdürlüğümüz ve ilgili birimlerince gerçekleştirilen, her türlü etkinliğe katılmamak amacıyla rapor aldığı şüphesiyle hakkında araştırma, inceleme soruşturma açılanlara, söz konusu işlemler sonuçlanıncaya kadar ilgili döneme ait teşvik ikramiyesi ödenmez.”

Bu da, Dâhi Selman kriterinin aynı. Ancak, orada standart “rapor” söz konusu iken, burada “sağlık kurulu raporu” ile bir ton koyulaştırma yapılmış.

4- “Sanatçı ve diğer personelin çalışma ortamları, prova ve temsillerde uyumu bozan hal ve davranışlarının olmaması ve kurumunca verilen görevleri yerine getirmesi gerekmektedir.”

Yeni bir kriter. Dâhi’nin Performans Değerlendirme Tablosu’nun, ki aynısı alınmıştır, üçüncü kıstasının altını doldurmak, muğlaklığını görece gidermek amaçlanmış. Ancak, verilmek istenen esas mesaj, “Kurumunca verilen görevler” ile başlayan cümlededir. Oğlan yönetme aczi içinde bulunduğundan, sopa sallayarak tersi bir izlenim yaratma kaygısında.

Öte yandan, buradaki “görev” tanımı, liberal bir açılıma da sahip. Örneğin, DOB yasası ve kültürü dışında kalan farklı türde müzik ve sahne etkinliklerinde görevlendirmeye kapı açar nitelikte.

5- “Teşvik dönemi içerisinde sözleşmeli personelin almış olduğu disiplin cezası, sanatsal performansını olumsuz etkilemiş olması gerekmektedir. Söz konusu cezaya ait mahiyet sanatsal değerlendirme tablosunda belirtilerek, kanıtlayıcı belgeler değerlendirme formu ekine mutlaka konulacaktır. Bu kapsamda “UYARMA” cezası alanlara %30, “KINAMA” cezası alanlara %50 oranında teşvik ikramiyesi eksik ödenir. “AYLIKTAN KESME” ve “KADEME İLERLEMESİ DURDURULMASI” cezası alanlara teşvik ikramiyesi ödenmez. Ancak; sanatsal faaliyetlerden dolayı 7 güne kadar maaş kesim cezası alanlara teşvik ikramiyesi %60 oranında eksik ödenir. 7 günü geçen maaş kesim cezası alan sözleşmeli personele teşvik ikramiyesi ödenmez. Aynı teşvik döneminde birden çok ceza alanlara ağır olan cezaya ait olanı ve sadece bir cezaya ilişkin oranda eksik ödeme yapılır. Eksik ödemeye ilişkin cezalar verildiği dönemde uygulanır, ayrıca kesinleşmesi beklenmez.”

İşte, bu ölçüt, dokuz maddelik metnin kalbidir denebilir. Dâhi Selman kriterini kopyalamasına karşın, koyu renk ile belirttiği ek başlangıç kısmı işin mahiyetini değiştirir nitelikte.

Dâhi, belirttiğimiz gibi, 2017’nin siyasal otoriterliğine yaslanarak, pan-ceza bir mantığa yerleşip, teşvik ikramiyesi ile her tür cezayı ilişkilendirmişti. Oğlan, değişen siyasal dengelerin sonucunda, teşvik ikramiyesi ile ceza ilişkisine, “sanatsal performansı olumsuz etkileme” koşulu getirmiş, bu yolla, pan-ceza mantığını sınırlamış oluyor.

Bunu yaparken, hem liberal açılıma elverişli bir formül bulmuş, hem de, “adrese teslim kriter” oluşturmuştur.

Liberal açılıma elverişlidir, çünkü, cezai sorumluluk doğuran bazı kurum dışı etkinlik ve akçeli işler, kurumdaki sanatsal performans etkilenmediği sürece meşrulaşmaktadır. Bunun sonuçlarının nereye varacağını anlamak için uzman olmaya gerek yok.

Öte yandan, “adrese teslim kriter” niteliği doğrudan kendisini ilgilendirmektedir. Kurum dışı birçok etkinliğe, bazılarına yasal çerçeve aşılacak biçimde, katılmış, katılmaktadır. Bu nedenle, hakkında soruşturma bile açılmıştır. Kriter sayesinde, kurum içi “sanatsal performansı olumsuz etkilemediği” gerekçesi ile teşvik düzleminde aklanmış olup, önümüzdeki dönemde, meşrulaştırdığı bu düzeni sürdürme olanağına kavuşacaktır.

Bu arada, verilen cezaya ait mahiyetin mutlaka belirtilme ve kanıtlayıcı belgeler sunulma zorunluluğu, Dâhi Selman kriterindeki muğlak alanın görece giderilmesi anlamındadır.

6- “Teşvik dönemi içerisinde görev yapan uygulatıcı uzman memurlar, opera ve bale müdürleri ile Genel Müdürlükçe asli görevleri yanı sıra idari görev verilmiş olan sanatkâr memurlardan, devam ile disipline ilişkin hükümler hariç, diğer kriterlerden muaf tutulacaklardır.”

Bu kriterin “etkinlik/temsil”lere katılım açısından bir ölçüde kabul edilebilir olduğu açıktır. Ancak, uygulamada, Genel Müdürlükçe, bazı kişilerden oluşan ayrıcalıklı bir kast yaratma riski görmezden gelinemez. Yanı sıra, teşvik ikramiyesinin esası sanatsal başarı ile ilişkilidir. Oysa, “idari görev”in ne kadarının sanatsal, ne kadarının yönetsel başarı sayılacağı her zaman tartışmaya açık bir konudur.

7- “Pandemi kapsamında; Cumhurbaşkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve ilgili diğer kurumlarca yürürlüğe konulan genelge ve diğer düzenleyici işlemler ile alınan tedbirler uyarınca; covid19 hastalığı geçirmemiş (veya hastalık sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süre geçmiş) ve aşılı olmaması veya PCR testi sunmaması nedeniyle, görevlendirdiği etkinliğe katılmayanlar veya aynı nedenle kendisine görev verileceği halde kurumunca mecburen görev verilemeyenler, o etkinliğe katılmamış sayılacaktır. Bunlar o etkinliğe görevli olduğu halde katılmamış olarak değerlendirilecek kendilerine teşvik ikramiyesi ödenmeyecektir.”

Gerek Bakanlık, gerekse DOB Genel Müdürlüğü’nde yaşanan lâkaydi ve ciddiyetsizliğin tipik örneklerinden biri. İçeriğine girmeye bile gerek yok. Bu kriterlerin Bakan oluruna sunulup, onaylandığı tarih, 17 Ocak 2022. PCR testi zorunluluğunun kaldırıldığı tarih, 15 Ocak 2022. Yani, bu metin, Murat Karahan imzası ile, Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ve Bakan Mehmet Nuri Ersoy’a sunulup, olurları alındığında, PCR testi kaldırılalı iki gün olmuş. Hadi, Bakan’ın işi başından aşkın, sezon yaklaşıyor, adamcağız otellerine turist bulma derdinde, paketler, rezervasyonlar falan. Böyle tırışkadan şeyleri okuyacak zamanı yok. Peki, ya yardımcısı Özgül Özkan Yavuz? Liberal atmosferden etkilenip, okuma özürlüler listesine mi yazıldı? Oğlan’ın ise, okuma-yazma ile ilişkisi zaten saptanabilmiş değil.

8- “Bu değerlendirme, Teknik Kurul tarafından her sanatçı için ayrı çizelge ile yapılacaktır.”

Dâhi Selman değerlendirmenin “Yetkililer”ce yapılacağını belirterek, dönemin siyasal otoriterliğini yansıtmıştı. Oğlan, tırnakları düşmüş siyasal otoriterliğe uygun olarak, muğlak kavramın içini dolduruyor: Teknik Kurul.

9- “Yukarıdaki şartları taşımalarına rağmen değerlendirme cetvelindeki düşünceler bölümünde belirtilen 1, 2 ve 3’cü bölümlerinde başarısız olarak değerlendirilenler, teşvik ikramiyesinden kesinlikle yararlandırılmazlar. Başarısızlık ile ilgili kanıtlayıcı belgelerin mutlak suretle değerlendirme formu ekine konulması şarttır.”

Dâhi Selman’ın “Not” olarak kayda geçirdiği bu koşul, Oğlan tarafından kritere dönüştürülmüş. Bunun nedeni, değerlendirmedeki muğlak alanın ve olası keyfiliğin, belirttiğimiz siyasal nedenler sonucu, sınırlandırılma zorunluluğu. Nitekim, kanıtlayıcı belgelerin mutlak surette konulması talebi de bunun bir göstergesi.

Otoriter hırlama tonunun kısmen düşmesinin diğer bir göstergesi ise, Dâhi’nin tablosundaki üç bölümün (kıstas) herhangi birinden “orta” alanların, teşvik ikramiyesinin %50’sini kaybedecek olmalarına karşın, burada derecelendirmenin iyi/orta/başarısız biçiminde değil de, başarılı/başarısız olarak yapılıp, başarısız olanların hiç teşvik alamıyor oluşları. Ayrıca, Dâhi’de, tablodaki üç bölümün (kıstas) herhangi birinden başarısız olanlar teşvik alamazken, burada, eğer kırık Türkçe ifade bizi yanıltmıyorsa, üçünden de başarısız olma koşulu var.

Değerlendirme tabloları

Her iki “Değerlendirme Tablosu”na yakından bakınca, ifade düzeyinde bile liberal bir kayma gözden kaçmıyor:

Dâhi Selman’ın tablosunun adı, “Teşvik İkramiyesi İçin Sanatsal Performansı Değerlendirme Tablosu”. Kriterlerin içeriğinde doğrudan sanatsal başarıyı ölçme kaygısı izlenmese de, en azından tablonun adlandırmasında “teşvik” ve “sanatsal başarı” arasında neden sonuç ilişkisi kurulmuş. Liberal Oğlan bu kadarcığına bile gerek duymadan, doğrudan, “Teşvik İkramiyesi Değerlendirme Tablosu” diyerek, “teşvik” ile “sanatsal başarı” ilişkisini dilsel anlatım düzleminde de ortadan kaldırmış.

Oğlan, Dâhi’nin tablosundaki üç bölümlü yapıyı aynen almış. Bölüm adlarını da, çok küçük değişiklikler ile korumuş. Ancak, küçük de olsa, değişikliklerin içeriği liberal duyarlılığı yansıttığı için, kısaca belirtelim:

1. bölümün adlandırılmasında, Dâhi’nin, “Personelin yıl içerisinde görev aldığı her türlü çalışma, temsil ve provalara katılma durumu”nu, “devamlılık durumu”na çevirmiş. Çalışma, temsil ve provaya katılma’nın sanatsal içeriği, devamlılık’a göre daha etkin ve belirgindir. Derse katılmak ile derse devam etmek arasındaki fark gibi. Bu anlamda, devamlılık sözcüğü, sanatsal içeriğe daha az uygun liberal bir iş normu olarak görülmelidir.

2. bölümün adlandırması aynı: “Personelin aldığı görevlerdeki başarı durumu”. Ancak, ayraç içinde şu cümle eklenmiş:

“Görev aldığı etkinlik ve eserler açıklama kısmına mutlaka yazılacaktır.”

Muğlaklığın ve bağlı olarak keyfilik görüntüsünün giderilmesi anlamında işlevsel durmakla beraber, sanatsal başarıyı nicelik unsuru ile ilişkilendirme olasılığını içerdiği için, liberal bir yaklaşımı da bünyesinde barındırıyor.

3. bölümü, Dâhi,“Sanatsal faaliyetlerdeki çalışma uyumu ve disipline riayeti” biçiminde adlandırmışken, Oğlan sıralamayı önce “disiplin” sonra “çalışma uyumu” şeklinde değiştirir.

Sanatsal çalışma ve başarıda “uyum”un disiplini kolaylaştırıcı bir unsur olduğu bilinir. Ayrıca “uyum”, çokluk durumuna işaret ettiğinden, disipline göre daha toplumsal içeriklidir. Disiplinin, bu anlamda, bireysel çalışma standardı içeriği ile daha liberal bir algı alanı yaratacağı açıktır.

Sonuç

Teşvik ikramiyesinin macerası, ülkedeki siyasal sürecin doğrudan yansısıdır. Paradan daha fazlasını içeriyor; siyasal rüşvet, otoriter yönetim, liberal açılım gibi işlevlere bürünüyor. DOB’un kurumsal derinlik ve işleyişini olumlu yönde etkilemek amacıyla kullanılmıyor. İslamcı iktidar ve işbirlikçi genel müdürler elinde, kurumsallığı zayıflatmanın araçlarından biri olarak düşünülüyor.

Oysa, DOB’un kurumsal derinliği iki temel özellik ile güvence altındadır: “Bağlı kuruluş” konumunun sağladığı görece özerk yapı ve kamusal ruh/işleyiş. Her ikisine de dokunanın eli ayağı yanar. Çünkü DOB’un kurumsallığı Laik Cumhuriyet kurumsallığının organik bir parçasıdır. O nedenle de, özgül ağırlığı, yani, tarihsel beden ağırlığı, fiziki cüsse ağırlığından çok daha fazladır.

Pratikte ne anlama mı geliyor?

DOB’a, Cumhuriyet tarihinin hemen bütün önemli siyasal dönemeçlerinde rastlarsınız: Osmanlı’dan kopuş, Nazi Almanya’sı ile ilişkiler, Sovyetler Birliği ile yakınlık, laiklik savaşımı, Köy Enstitüleri, 1951 TKP Tevkifatı, Menderes ve Yassıada Mahkemesi, 12 Mart, 12 Eylül ve Özal, neoliberal savrulma ve islamcı karanlık… Laik Cumhuriyet’in kabuğuna çekilmiş belleği gibidir.

Yani?

DOB’un kabuğu manda derisine benzer. Vurdukça tozar. En çok da vuranı rahatsız eder; epey bir toz yuttuktan sonra, bu kez de DOB tarafından tozu atılır.

Anlaşıldı, sanırım…

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