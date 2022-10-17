Devlet Opera ve Balesi'nde havuçsuz sopa

Önce, Oğlan’ın arzı, Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz’un “uygun görüş”ü ve Bakan’ın “olur”u ile yürürlüğe girmiş olan, DOB Genel Müdürlüğü Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Personel Şube Müdürlüğü’nün, 30 Eylül 2022 tarih ve E-31159297-903.07.02-69137 sayılı, “Yüksek Disiplin Kurulu ve Disiplin Kurulları” konulu resmi yazısını verelim:

“BAKANLIK MAKAMINA

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 134. maddesi ile 30 Nisan 2021 tarihli ve 31470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği uyarınca, Genel Müdürlüğümüz ile taşra teşkilatlarında disiplin işlemlerini yürütmek üzere Yüksek Disiplin Kurulu ve Disiplin Kurulunun oluşturulması gerekmektedir.

Makamlarınızca uygun görüldüğü takdirde; Yüksek Disiplin Kurulu’nun,

1- Genel Müdür başkanlığında,

2- 1. Hukuk Müşaviri,

3- Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı,

4- Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı,

5- İç Denetim Birim Başkanı /İç Denetçi,

6- Disiplin işleri görüşülen kişi, sendika üyesi ise 1 adet sendika temsilcisinden,

Disiplin Kurulu’nun ise;

1- Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında,

2- Hukuk Müşaviri veya Avukat

3- İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı,

4-Personel Şube Müdürü

5- Strateji Geliştirme Müdürü

6- Disiplin işleri görüşülen kişi sendika üyesi ise 1 adet sendika temsilcisinden oluşturulmasını uygun görüşle arz ederim.

Murat KARAHAN”

Kurumsal yıkıma hukuki zorlama

İslamcıların DOB’u tasfiye adımlarını defalarca yazdık. Nedenini de. Bu yeni adım, öncekilerin mantıksal devamı. Tek adam/ Saray rejiminde “hukuk” kavramı “kalp para” ile eşanlamlı sayıldığından, işin yasal açıdan “olur mu, olmaz mı”sına aldıran yok.

Asla olmaz.

Çünkü DOB’un ayrı bir yasası (1309 sayılı yasa) ve bu yasaya bağlı ayrı bir yönetmeliği (Resmi Gazete, 23 Eylül 1971/13965) vardır. Disiplin kurulları konusu bu yasa ve ilgili yönetmelikte tanımlanmıştır. Yasadaki metin ile (md.3/c) yönetmelikteki (md.32, 33) aynıdır. Yani, çift kat dikilmiştir; kolay sökemezsiniz. Bu nedenle, disiplin kurullarının oluşturulma biçiminde değişikliğe gidilmesinin yasal dayanağı yapılan, 30 Nisan 2021 tarihli, 31470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği kapsamına alınması hukuken olanak dışıdır. 1309 sayılı yasanın 3/c maddesi ile, ilgili yönetmeliğin 32 ve 33. maddelerini yürürlükten kaldırmadan, disiplin kurullarının yapısını değiştiremezsiniz. Yönetmelik, yasa maddesini yürürlükten kaldırma ehliyetine sahip değildir. Yönetmelik ancak yönetmeliği değiştirebilir.

Bu bağlamda, tek adam rejimine geçildikten sonra, 15 Temmuz 2018 tarihli, “Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında 4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” ile, 1309 sayılı yasada yapılmış olan bazı değişikliklerin, disiplin kurullarının yapısına dokunmadığını, söz konusu yasadaki yapıyı aynen koruduğunu belirtelim (md.329/4).

DOB Yönetmeliği’nde de yıllar içinde bazı değişiklikler, eklemeler yapılmıştır, ancak, disiplin kurullarının oluşumunu belirleyen 32 ve 33. maddeler hiçbir biçimde değişikliğe uğramamıştır.

Dolayısıyla, ilk kez son derece duyarlı bir konuya, disiplin kurullarına dokunuluyor.

30 Nisan 2021 tarihli Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği’nin, DOB’u kapsamına alamayacağının bir başka hukuki kanıtı, sözü edilen yönetmeliğin, 17 Eylül 1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, “Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik”i yürürlükten kaldırarak, onun yerini almış olmasıdır (md.42). Oysa, 1982’den bu yana, 40 yıl boyunca, DOB’un disiplin kurulları bu yönetmeliğe tabi değildi ki, bunu kaldıran ve yerine geçerken de, 1309 sayılı yasaya bağlı yönetmeliğe atıfta bulunmayan bu yeni yönetmeliğe tabi olsun.

Bir diğer kanıt, 30 Nisan 2021 tarihli yönetmelikte yer alan geçici 1. madde. Burada diyor ki, bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, yani, 30 Nisan 2021’den itibaren altı ay içinde, kamu idarelerinin disiplin kurulları ve amirleri bu yönetmeliğe uygun hale getirilir. Bunun anlamı şu: En geç 1 Kasım 2021’de, DOB’un disiplin kurulları yukarıda yazılı biçimde yeniden düzenlenmiş olmalı. Oysa, verilen son tarihin üzerinden 10 ay geçtikten sonra, ancak 30 Eylül 2022’de bu işlem sonuçlandırılıyor.

Neden mi?

Konu hukuken DOB’u ilgilendirmiyor da ondan. Fakat, aylar sonra, yukarıdan gelen bir fetva ile, DOB’a bu deli gömleği giydirilmeye çalışılıyor.

Ne isteniyor?

DOB’u, yasası 1309’dan sıyırıp, bütünüyle 657 kapsamına hapsetmek. Bunun için, Şeyh Rengim Gökmen ile önce merkezileşmeyi sağladılar, ardından, mantıksal uzantısı TÜSAK’ı dayattılar.

Bu son girişimleri, hem oldubitti, hem de nabız yoklama taktiklerinin bir sentezi. Seçim atmosferine girildiği bir döneme denk getirilmesi ise hiç tesadüf değil.

Duyarlı konu: Disiplin kurulu

Disiplin kurulu neden duyarlı olunması gereken bir konudur?

İki nedeni var:

a) Kurum içindeki mahkeme gibidir. Yargılıyor, ceza veriyor. Eli, meslekten ihraca kadar uzanabiliyor.

b) DOB’da iki tür personel vardır: Sanatçı personel, idari personel. Bunlar farklı eğitim, kültür, yaşam biçimi ve duyarlılığa sahip kişiler. Yaptıkları işler de çok farklı. Kuruma giriş şekilleri de. Bu durumda, disiplin kurulunun kompozisyonu son derece önem taşıyor. Kim kimi yargılayacak, cezalandıracak? Yargılama ve yaptırım benzerler arasında mı, farklılar arasında mı olacak? Öyle olsa, ne anlama gelir, öbür türlü olsa, ne anlama gelir?

Bu açılardan, yeni “disiplin kurulu” anlayışı, eskisine göre çok ciddi bir gerilemeye işaret ediyor. Sıralayalım:

1) Eskiden, Genel Müdürlükte ve diğer müdürlüklerin hepsinde birer disiplin kurulu varken, şimdi, merkezileşme/tek adam yönetimi gereği, disiplin kurulu yalnızca Genel Müdürlükte var. Altı adet müdürlükte de bulunan ve o müdürlük personeli dışından kimsenin yer alamadığı disiplin kurulları kaldırılıyor, yerlerine, Genel Müdürlükte faaliyet gösterecek iki adet disiplin kurulu konuyor. Birinci derece mahkeme işlevli Disiplin Kurulu ve istinaf mahkemesi işlevli Yüksek Disiplin Kurulu. İlkinin verdiği cezayı, ikincisi onuyor ya da bozuyor.

Örneğin, Antalya’daki bir olaya, Genel Müdürlükteki disiplin kurulu bakacak. Karara da o bağlayacak. Tek yetkili, Genel Müdürlük olacak.

Böylece, şu ana kadar, biçimsel olarak da olsa, merkezileşmenin dışında kalmış olan son yerel kurul da, bağımsızlığını kaybediyor. Tek adam rejimi mutlaklaşıyor; kurum içi yargı-yaptırım alanını da tekeline almış oluyor.

2) Eskiden, Genel Müdürlük ve il müdürlüklerindeki disiplin kurullarının kompozisyonu şu şekildeydi:

Genel Müdürlük Disiplin Kurulu: Genel Müdür veya Genel Müdür Yardımcısı’nın başkanlığında, hukuk müşaviri, genel müzik direktörü, başrejisör, başkoreograf, bale başöğretmeni, sanat teknik müdürü ile iki yılda bir solo, bale, orkestra ve koro sanatçılarının kendi aralarından seçecekleri birer sanatçı.

Müdürlük Disiplin Kurulu: Müdür veya yardımcısının başkanlığında, hukuk müşaviri, müzik işleri yöneticisi, başrejisör, başkoreograf, bale başöğretmeni, teknik işler yöneticisi ile iki yılda bir solo, bale, orkestra ve koro sanatçılarının kendi aralarından seçecekleri birer sanatçı.

Genel müdür ve müdürleri bir kenarda tutarsak, her iki kurul da 10’ar kişiden oluşmakta. Aralarından yalnızca biri sanatçı değil: Hukuk müşaviri. Bu durumda, kurulun %90’ı sanatçı, %10’u sanatçı olmayan personelden oluşuyor.

Oysa, yeni kompozisyonda, Genel Müdür ve Müdür Yardımcısı’nı dışarıda bırakırsak, üye sayısı 10’dan dörde, en fazla beşe düşürülüyor. Dördü sanatçıların seçimiyle gelmiş, dokuzu sanatçılardan oluşan 10 kişilik bir kuruldan mı karar çıkarmak daha kolaydır, yoksa, Genel Müdür ya da yardımcısının ağzının içine bakan dört tane idari personelden oluşandan mı? O kurulun toplanmasına bile gerek olmaz. Genel Müdür kararı yazar, diğerleri imzalar. Bildiğiniz Saray modeli.

Peki, bu iş nasıl yürür?

Kuruldan sanatçıları çıkarırsan. Eğer dosyası görüşülen sanatçı sendika üyesi ise, sendika temsilcisi kurula katılıyor. Bu temsilcinin sanatçı olması durumunda, kurulda yalnızca bir sanatçı olmuş oluyor. Değilse, o da olmuyor. Sanatçıların yerini, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı, Personel Şube Müdürü, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı, Strateji Geliştirme Müdürü, İç Denetim Birim Başkanı, İdari ve Mali İşler Müdürü alıyor.

Kısacası, sanatçı olmayanlar sanatçıları yargılayacaklar. Bunun yaratacağı sakıncalar bir yana, kurumdaki sanatçıların çoğunluğu, Genel Müdürlükteki bu hizmet personelini tanımaz bile.

Arkasındaki hinlik nedir?

İlki, DOB’a yüksek sanat kurumu niteliği kazandıran sanatçı kurulları ve yönetimini kademeli olarak tasfiye edip, önce bürokratların denetimini arttırmak, ardından da, piyasa unsurlarını yönetim kademelerine alarak, kamu kurumu kültür ve işleyişinin altyapısını tahrip etmektir. Buna, Türk usulü liberalizm deniyor. Arkasındaki istinat duvarı, Laik Cumhuriyet kurumunu yıkmak isteyen islamcı gericiliktir.

DOB’da üç kurul vardır: Sanat Kurulu, Teknik Kurul ve Disiplin Kurulu. Bu bir sacayağıdır. İlk ikisinin tamamı, sonuncusunun bir üyesi hariç tamamı sanatçılardan oluşur. Bu durum, tutarlı ve sağlıklı bir işleyiş dengesi açısından zorunludur. Yüksek sanat kurumunu sanatçıların yönetmesi ilkesi, kurumsal derinlik ve kültür ediniminin olmazsa olmazlarından biri olarak benimsenmiştir. Türkiye koşullarında doğru bir yaklaşımdır. Şimdi ise, Disiplin Kurulu’nu bütünüyle bürokratlardan oluşturduğunuzda, sacayaklarından birini kırmış oluyorsunuz. İşleyiş dengesi bozulacaktır. Bu gedikten süzülerek, zaman içinde diğer kurulların kompozisyonu ve kurumun yönetim biçimi bütünüyle değiştirilmeye çalışılacaktır. Tabii, 1309 sayılı yasanın yürürlükten kaldırılması ya da, tanınmaz hale getirilmesi eşliğinde.

İkincisi, sanatçılara gözdağı vermektir. Uslu durmazlarsa, ortak dil konuşmadıkları, aynı atmosferi solumadıkları birileri tarafından yargılanıp, küçük düşürüleceklerdir. Herkes adımlarını dikkatli atmalıdır. Sorun yalnızca küçük düşürülmekle kalsa, yine iyi. Zaten, neredeyse buna alıştırıldılar. Ancak, durum çok daha ciddi. Çünkü artık, bürokratlar ile sanatçılar, aynı yüksek sanat kurumunda eşit ağırlıktadır, hatta, bürokratlar sanatçılar üzerinde yaptırım gücüne sahiptir. Bu, Laik Cumhuriyet’in “yüksek sanat kurumu” anlayış ve algısının tamamen dışında olan bir durumdur. Öte yandan, bu bürokratlar siyasal iradenin dümen suyunda giden kişilerdir ve Laik Cumhuriyet kurumunun ana etmeni sanatçılar üzerinde denetim sağlamaları, siyasal irade için olumlu, kurum için ise, yıkım anlamı taşır.

Örnek mi dediniz?

Verelim.





İslamcı bürokratlar Şahin Yiğit ve Usame Uluşan: “Şeriatın kestiği parmak acımaz.”

Yüksek Disiplin Kurulu’nun iki önemli ismi, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı Şahin Yiğit ile, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Usame Uluşan. Her ikisi de damardan islamcı. Her ikisinin de yüksek sanat ile uzaktan yakından ilgisi yok.

Şahin Yiğit, DOB’un dağını davarını erkenden öğrenmiş, anasının gözü bürokratlardan. 2016’dan beri Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı. Dâhi Selman’ın genel müdürlüğü döneminde cennet-i âlâda gibiydi; tatlı işler, tatminkâr kişiler… Kutsal topraklara meftun. Dinine ve Reisi’ne yürekten bağlı. Muhabbetullah ile, marifetullah ile, hüsn-ü ibadet ile mukabeleyi hayat felsefesi kabul etmiş, mübarek cuma namazlarını asla kaçırmayan bir kardeşimiz.

Ya Usame Uluşan? Adı bile insana huzur vermeye yetiyor. DOB’dayken, 2014 sonunda, biraz da Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’nu efsunlasın diye oraya gönderildi. Parmak ısırttı, billahi. Oğlan’ın ısrarı ile, şimdilerde geri geldi. Reise olan sevgisi ancak efsanelere konu olabilir. AKP’nin Memur-Sen’inden güzel destek alıyor. Dini bütün; dilinin zikrine, kalbinin fikrine güvenilir kıymetlerimizden. Fıkıh alimi olabilecekken, paradan iyi anlıyor diye, maliyeci oldu. Gerçekten de iyi anlıyor. Oğlan ile el ele verip, DOB’u uçuracaklar, biiznillah…

Oğlan, bu iki kardeşimizle, DOB’u rahatlıkla yönetebileceğini düşünüyor. İdari kadroda birkaç islamcı birader daha var. Aslında, sanatçılara o kadar da gerek yok.

Bu arada, “yeni disiplin kurulunda yer alacak sendika temsilcim hakkımı korur” diye ümitlenmenin epey safdillik olacağını belirtelim. Örneğin, Memur-Sen gibi bir islamcı sendikal yapı içindeyseniz, kurulun başındaki islamcı Genel Müdür Oğlan, kurulun islamcı idari personeli ve islamcı sendika temsilcinizin fikir ayrılığına düşme olasılıklarının sıfır olduğunu bilmelisiniz.

3) Eski kurulda, 10 üyenin dördü, sanatçıların seçimi sonucunda belirleniyordu. Bunun hem temsil, hem de denge açısından son derece işlevsel olduğu açıktır. Yeni kurulda hiçbir üye seçim ile gelmiyor. Seçim yoluyla, sanatçıların kurum yönetimine dönük denetim olanağı tamamıyla ortadan kaldırılıyor. Tek adam rejimi seçimi sevmiyor.

İki hafta öncesine kadar, DOB’daki sacayağından ikisinde, Teknik Kurul ve Disiplin Kurul’unda, üyelerin yarıya yakını sanatçıların seçimi ile belirlenirken, şimdi, seçim yalnızca Teknik Kurul ile sınırlanmış durumda. Teknik Kurul’un işlevi, merkezileşme sonucunda büyük ölçüde budanmış, yetkileri Genel Müdürlük tarafından gasp edilmiş olsa da, yine de, seçim yapılıyor. Yakında ona da müdahale gelir.

İyi polis, kötü polis oyunu: Solmaz Abla ve Oğlan

Oğlan’ı yazmaktan bıktık. Bu yazıda yer alma nedeni, makro ölçekte, kuruma yabancılaşma ve ihanetinin bir kez daha kanıtlanmış olması, mikro ölçekte ise, Yüksek Disiplin Kurulu’nun başkanı oluşu.

Sonuçta, islamcıların esas oğlanı olduğu için, kukla görevini layıkıyla yerine getiriyor.

Sorun burada değil; islamcıların ona yaptıkları KDV iadesi transferinin, beklentilerini karşılayıp, karşılamadığında. Karşılamıyor. Böyle giderse, Oğlan başlı başına güvenlik sorunu olmaya başlayacak. İslamcılar içinde bu işlerden anlayan olmadığı için, durumu açıklayarak, yardımcı olmaya çalışalım:

Oğlan iletişim özürlü bir megaloman. Her megaloman gibi, fantezileri ile gerçek arasında mutlak eşitlik olması gerektiğine inanıyor. Yıllardır, Valide Sultan, iki buçuk kişilik yakın çevresi ve Hıncal abisi, “Pavarotti senin eline su dökemez” diye fitilleyip durduklarından, “Madem öyle, benim Metropolitan ve La Scala’da söylemem farzdır” sonucuna ulaştı. Tamam da, oralara çıkmak dayı telefonu, kuzen telgrafı, bakanlık ricası ile olmuyor ki. Ne de, “DOB Genel Müdürüyüm, Saray’ın bülbülüyüm” şarkısını avaz avaz söyleyerek…

Oğlan’ın kompleksi katran kıvamını almaya başlıyor. Bu da, paranoyasını, akabinde de saldırganlığını tetikliyor. Zaten iletişim özürlü; helvaya tuz koymaya kalkıyor.

Peki, nasıl yapar da, buralara çıkar?

Bulduğu en gerçekçi ve akla yakın çözüm, Erdoğan’ın, bu konuyu, Biden ile görüşmesinin gündem maddelerinden biri yapması. Sonuçta bu da milli bir konu. Ha, F-35’ler, ha, Cavaradossi. Lakin, bunu, Erdoğan’a iletmesini istediği kişilerin neden tuhaf yüz hareketleri eşliğinde konuyu değiştirmek isteyip, sıvıştıklarını bir türlü anlayamıyor.

Yine en doğru yolu, işadamı, turizmci Bakan Ersoy gösteriyor: “Sen oralara kadar gidip yorulma. Oraları buraya getirelim, olsun bitsin…”

Nasıl yani?

“O sahnelere çıkmış ünlü sanatçıları buraya çağıralım, seninle söylesinler. Böylece, hem oralara çıkmış sayılırsın, hem de reklamın olur.”



Oğlan, Domingo’dan Zeki Müren çıkarttı: “Senede Bir Gün.”

Oğlan bu fikri pek tutar. Hemen listeyi verir: Angela Gheorghiu, Kristine Opolais, Placido Domingo…

İyi hoş da, bu sonuncu katır yüküyle dolar ister. Malum, burası mahrumiyet bölgesi. Gerçi, son iki yılda, taciz ve fuhuş mevzuları dolayısıyla epey para kaybetti ama… Neyse, formül bulunur. Bu arada, Limak Düğün Orkestrası da devreye sokulur. Orkestrayı toparlayan konzertmeister Toğrul Ganiyev Oğlan’ın Bilkent’ten ahbabı. Yetenekli bir sanatçı ama, Türkiye’de geçirdiği uzun yıllar, kendisine, bu topraklarda sanatçılıktan çok işadamlığının daha geçer akçe olduğunu öğrettiği için olsa gerek, dümeni epeydir o yöne kırmış durumda. Zaten konserde sağlaması yapıldı; orkestra tek kelime ile döküldü.

Antalya’da Domingo ile söylemek, New York’taki Metropolitan, Milano’daki La Scala’nın kapılarını açar mı, tartışılır. Ama, şu tartışılmaz: Saray’ın kapılarını sonuna kadar açık tutar.

Neden mi?

Dünyanın en önemli opera sanatçılarından birine alaturka söyletti de ondan.

Oğlan ilk başta, konser programına, Hicaz makamındaki, Senede Bir Gün ile Aşık Veysel’in, Uzun İnce Bir Yoldayım’ının konmasını ister; bir alaturka, bir halk müziği siyaseten dengeli durur. Ama sonra, Saray’ın, ecdat kültüründen, daha ziyade alaturkayı anladığı anımsatılınca, Uzun İnce Bir Yoldayım’ın yerine, Hicaz makamında bir diğer şarkıyı, Nazende Sevgilim’i yerleştirmenin daha uygun olacağında karar kılar.

Domingo ile birlikte terennüm ederler.

Metropolitan, La Scala kapıları bu sefer de açılmazsa, geriye tek bir yol kalıyor: Bu iki kuruma, önümüzdeki beş yıllık giderlerinin tamamını hibe olarak vermek. Bunun için en sağlam yol, devletin olanaklarına, geniş bir destek kampanyası ile milletçe katkıda bulunmak; milli bir seferberlik. Yoksa, Oğlan’ı kaybedeceğiz. O arada, DOB da karambole gidecek.

Milli gururumuz, dünyaca ünlü tenorumuz, dünya opera tarihinin müstesna seslerinden Oğlan için ne yapsak azdır…

Bir de, meraklısına küçük not: Uzun ve yıpratıcı yılların ses yorgunu 81 yaşındaki Domingo ile, ses kapasitesinin doruğunda, 45 yaşındaki Oğlan’ı yan yana dinlediğinizde, bizimkinin neden Metropolitan, La Scala sahnesinde olmadığını o kadar kolay anlayabiliyorsunuz ki.



Rabbim, iyi polis Solmaz ablaya daha yüce makamlar nasip eylesin.

Olmadı Solmaz Abla, olmadı…

Solmaz Haberal, DOB’un Genel Müdür Yardımcısı. Gerçekte, iki genel müdür yardımcısı koltuğu var ama, Oğlan ile anlaşmak kolay olmadığı için, biri boş.

13 Aralık 2018’de, Cumhurbaşkanı’nın 2018/50 sayılı kararı ile atanan Solmaz Abla’nın o koltuğa oturtulmasının çok doğal olduğunu düşünebilirsiniz. Babası Mehmet Haberal ülkenin en ünlü ve zengin doktoru. İyi bir cerrah, iyi bir işadamı. Siyasetçi kasketi de var. Uzun yıllar Demirel’in yakınıydı, 1991’de DYP’den (Doğru Yol Partisi) milletvekili adayı oldu. 17 Nisan 2009’da Ergenekon’dan tutuklandı. 4 yıl 3 ay 18 gün hapis yatırılıp, 5 Ağustos 2013’te serbest bırakıldı. 2011 seçimlerinde, hapisteyken, CHP’den milletvekili seçildi. FETÖ-Saray kavgası çıkınca, Saray’ın, Ergenekon bağlamında, bazı isimlere rehabilitasyon borcu doğdu. Haberal o isimlerden biridir.

Solmaz Abla’nın erkek kardeşlerinden biri olan Erkan ise, 2015’ten beri MHP milletvekili.

Ailenin siyasal yelpazesi oldukça geniş: Merkez sağ, merkez sol, milliyetçi-faşist. Akıllı insanlar; bütün yumurtaları aynı sepete koymuyorlar. Bir tek islamcı ayak eksik. Onu da, Numan Kurtulmuş tamamlıyor. Haberal ile ahbaplığı olan Numan Kurtulmuş’un eşi Sevil Hanım, Solmaz Abla ile epey yakın. 19 Temmuz 2017 ile 9 Temmuz 2018 arasında AKP’nin Kültür ve Turizm Bakanı da olan, uzun süre AKP kabinelerinde başbakan yardımcılığı, hükümet sözcülüğü yapmış Numan Kurtulmuş’u tanıtmamıza gerek yok. Hani, 2008’de, Saadet Partisi’nin Genel Başkan’ı seçildiği kongrede AKP ve Erdoğan’a ağır eleştiriler yöneltip , “Harun gibi geldiler Karun oldular” mealinden gürleyip, AKP tarafından başbakan yardımcılığı önerilince, dört yıllık suskunluktan sonra, “Ben onları kastetmemiştim” diyen, yüksek etik üzere yaşayan siyasetçimiz.

Solmaz Abla bu güçlü koordinat sisteminin kesişme noktasında durduğu için, o koltuğa kolayca oturabildi. Babaya borç ödemesi, MHP milletvekili Erkan Haberal, Numan Kurtulmuş. Bu üç etmeni alt alta yazıp, toplayın, çıkan sonuç, genel müdür yardımcılığı olacaktır.

İşte, Solmaz Abla’nın genel müdür yardımcılığına atandığı tarihten itibaren, DOB’un üst yönetiminde, çok bildik o kirli oyun sahnelenmeye başladı: İyi polis, kötü polis oyunu.

Solmaz Abla iyi polis, Oğlan kötü polis.

Oğlan iletişim özürlü, kazma, herkesle kavgalı, paranoyak refleksli, öfke nöbetli… Solmaz Abla tam tersi; iletişime açık, yumuşak, insanları dinleyen, sakin yapılı, uyumlu… Oğlan’dan dert yananların sükûnet limanı işlevinde.

Oysa, ikisi de, yönetici niteliklerinden kırıntı taşımıyor. Her ikisi de lapacı. Hiçbir zaman yaşam mücadelesinin ince elekli süzgeçlerinde sınav vermemişler. Güçlü baba, güçlü anne, güçlü dayı gölgesinde oluşmuş silik ve ezik kişilikler. Oğlan, bu boşluğu, saldırganlık, Solmaz Abla ise, yumuşaklık ve yardımseverlik ile aşmaya, gizlemeye çalışıyor. Ama, sonuç aynı kapıya çıkıyor: Verilen emri sorgulama gücü olmayan, kurumsal bilinç ve kültür seviyesi düşük, otorite karşısında kilitlenen, inisiyatif almaktan korkan, sorumluluk taşımaya alerjik, koltuk düşkünü zavallılar… Etik duyarlılıkları konusunda ayrıca bir şeyler söylemeye gerek yok, sanırım. Kısacası, islamcıların rüya modelleri.

İşte bu nedenle, Oğlan ile Solmaz Abla, iyi polis-kötü polis rolüyle hem birbirlerini tamamlıyorlar, hem de rakipler. Aralarının limoni olma nedeni bu. Oğlan, Solmaz Abla’nın gözünün kendi koltuğunda olduğunu düşünüyor. Haksız sayılmaz. Ama, Solmaz Abla’nın gözü daha yukarıları da kesiyor. Örneğin, bakan yardımcısı olmak istiyor. Oğlan’ın da, bakan olma arzusunu daha önce kendi ağzından yazmıştık.

Siyasal açılımı olmadığı sürece özel yaşamlara girmiyoruz. Solmaz Abla’nınkine de girmeyeceğiz. Ancak, o koltuğa siyasal ilişkiler ile geldiği için, çok küçük bir bölümüne ışık tutalım: Güçlü babanın gözüne girebilmek için, Haberal ailesindeki her ferdin bir yerlere gelmiş olması gerekiyor. Bu açıdan en şanssız olan Solmaz Abla. Sanat yoluyla bir yere ulaşma olasılığı bulunmadığı için, mutlaka genel müdür, bakan yardımcısı filan gibi, oturaklı bir masa ve koltuğa gereksinimi var.

Bu kadarı ile yetinelim.

Solmaz Abla kurumda sevilen biri, herkesin yardımına koşuyor. DOB personelinin, babasına ait Başkent Hastanesi’nin olanaklarından yararlanmasını sağlıyor. Babasına ait Başkent Üniversitesi’nin bir konservatuarı, orkestrası olduğunu da anımsatalım.

Ama, oyunu etik kurallara göre oynamıyor; kişiliği, öncelikleri el vermiyor. Yardımseverliği, anlayışlı tutumu ile vicdanları satın alıyor ancak, bunu, kurumun yıkılmasına mühimmat desteği olarak kullanıyor. Dört yıldır oturduğu o koltukta, Oğlan üzerinden, islamcıların kuruma yönelik kinlerinin, hainliklerinin hepsine tanık oldu. Kirli operasyonların hiçbirisine baş kaldırıp da, “Bu pisliğe ortak olmam, çeker giderim” demedi. Hepsinin altına imzasını attı. Atmaya devam ediyor.

Ve son nokta: Sanatçı arkadaşlarını yargılayacak, islamcı birkaç vaşak bürokratın oluşturduğu Disiplin Kurulu’nun başkanlığını yapacak.

Olmadı Solmaz Abla, olmadı…

Sonuç

İslamcılar Laik Cumhuriyet’i yıkabilirlerse, DOB’u da yıkarlar. O zaman, Oğlan ile Solmaz Abla, Serây-i hümâyûn’un nişân-ı iftihârı ile taltif edilirler.

Yok, Laik Cumhuriyet İslamcıları yıkarsa, DOB yeniden ayağa kalkar. O zaman, Oğlan ile Solmaz Abla islamcı yıkıntılar altında kalır, bu kez de kırık koltuk kavgasına başlarlar.

Biz de şimdiden kaderlerine üzülmeye başlayabiliriz.