Eğitim-İş Antalya Şubesi, "Devlet okulları ne zamandan beri dersanecilik yapıyor?" başlıklı bir açıklama yayımladı.

Yönetim Kurulu imzalı açıklamada, "Devlet okulu yöneticileri olduklarını unutan söz konusu okulumuzun yöneticileri dershaneci mantığıyla hareket etmeye başlamış ve hatırı sayılır ücretler belirleyerek ticari bir faaliyete girişmişlerdir" denildi.

Programın detaylarına şöyle yer verildi:

"Konyaaltı ilçemizde bulunan Hayme Ana Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerini üniversite sınavlarına hazırlamak amacıyla kurs programları hazırlayarak öğrencilere ve velilere sunmuştur.

Buraya kadar her şey normalmiş gibi görünüyor ancak ücretleri 3000 TL ile 3900 TL arasında değişen 3 farklı kamp ve DYK adı altında yapılacağı belirtilen ve üstelik de 31 Mayıs’ta yani okullardaki dersler devam ederken başlatılacak olan bu programlar akıllara 'devlet okulları dershaneye mi dönüştürülüyor' sorusunu getirdi.

Devlet okulu yöneticileri olduklarını unutan söz konusu okulumuzun yöneticileri dershaneci mantığıyla hareket etmeye başlamış ve hatırı sayılır ücretler belirleyerek ticari bir faaliyete girişmişlerdir."

'Kime ne ücret verilecek?'

"Programın iptal edilmesini ve her şeyin yasa ve yönetmeliklere uygun bir şekilde düzenlenmesini istiyoruz" diyen Eğitim-İş Antalya Şubesi, "Bu derslere hangi öğretmenler girecektir ve ücretleri hangi kalem üzerinden ödenecektir?" diye sordu:

"Devlet okulları parayla değil parasız eğitim verir, kurs düzenlemek isterse de bunu yönetmeliklere uygun bir şekilde yapmalıdır, öğrencilerden ve velilerden öğretmen ders ücretleri, temizlik ve personel giderleri, kırtasiye giderleri, tamirat, tadilat ve bakım ücretleri gibi ücretler talep edemez, öğrencilerin henüz okul dersleri bitmemişken kurs kampına alınmaları yanlıştır, olması gereken eğitim-öğretim faaliyetlerinin dışında yer alan bu uygulamada yaşanabilecek bir olumsuzluğun sorumlusu kim olacaktır?

Bu derslere hangi öğretmenler girecektir ve ücretleri hangi kalem üzerinden ödenecektir? Anayasal hak olan parasız eğitimin öğrencilerimize sunulması ve velilerin haksız ve gereksiz yere masrafa sokulmaması konusunda gerekli adımların atılmasını bekliyoruz."