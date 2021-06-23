Devlet dairesinde camiye ay yıldız, cemevine haç

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde yer alan haritada camiler ay-yıldız ile gösterilirken Kuşadası’ndaki Davutlar Cemevi haç sembolü ile işaretlendi. Müdürlüğün bağlı olduğu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na tepki gösteren CHP’li Bülent Tezcan, konuyu Meclis’e taşıdı.

Müdürlüğe ait, “parselsorgu.tkgm.gov.tr” adresli siteye girildiğinde harita üzerinde yakın bölgede yer alan camilerin ay yıldız sembolü ile gösterilmesine karşın Davutlar Cemevi’nin haç işaretiyle sisteme kodlandığını kaydeden Tezcan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na önerge sundu. Tezcan önergesinde, “Davutlar Cemevi’nin doğusunda bulunan Davutlar Merkez Camii ve diğer tüm camiler ‘ay yıldız’ sembolü ile gösterilmiş. Başka cemevlerinin de aynı şekilde ‘haç’ işaretiyle gösterildiği, sitedeki sorgu ekranının sağ alt köşesinde haritanın ‘Google’ ve ‘Harita Genel Müdürlüğü (HGM) Atlas’ kaynaklı olduğu anlaşılıyor” ifadesini kullandı.

'Ciddi bir ihmal ya da ciddiyetsizlik var'

Tezcan, bakanlığın sitesinde kullanılan haritada cemevinin haç işareti ile verilmesini çok "rahatsız edici" bularak “Rahatsız olan vatandaşların bildirmesi üzerine konudan haberdar olduk. Bunun arkasında özel bir kasıt aramıyoruz ama ciddi bir ihmal ya da ciddiyetsizlik var. Haritanın kaynağına baktık. Google’ı kullanıyorlar, bununla ilgili mi diye. Haritanın alt köşesinde ‘Google’ ve ‘Harita Genel Müdürlüğü Atlas’ haritasının kullanıldığı görülüyor. Her ikisi de kaynak gösteriliyor. Burada yapılması gereken, onu olduğu gibi almak yerine oradaki ‘haç’ işaretini değiştirebilirsiniz. Google bunu kullanıyorsa neden girişimde bulunmadınız? Alevi inancına mensup vatandaşlarımız, bu durumdan haklı olarak rahatsızlık hissediyorlar. Bugüne kadar herhangi bir girişimde bulunmadılarsa, bundan sonra harekete geçmeleri lazım” dedi.

‘Ayrımcılığın altyapısını oluşturacak sıkıntılı bir adım'

Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı Harita Genel Müdürlüğü’ne ait olan ve farklı sitelerde yayımlanan Atlas’a ait haritalarda uygulama farklılıkları bulunduğunu kaydeden Tezcan, “Atlas’ın başka bir sitesine baktığımızda cemevlerinin de ay yıldız sembolü ile gösterildiğini görüyoruz. Demek ki bunu yapabilmeleri mümkün. O zaman bakanlığın sitesindeki harita niye bu şekliyle kullanılıyor? Bu durum Türkiye’de ayrımcılığın altyapısını oluşturacak sıkıntılı bir adımdır, rahatsız edicidir. Hükümetin bununla ilgili gerekli adımı atması lazım. Bakanlık sitesinde bunun böyle kullanılması kabul edilebilecek bir şey değil” diye konuştu.