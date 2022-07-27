'Devlet Başkanı’na suikast kapsamında tutuklandı, Türkiye'den çıkamıyor'

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastı soruşturması kapsamında tutuklu yargılanırken Haiti'ye iadesi talebi reddedilerek 4 Temmuz'da tahliyesine karar verilen Samır Nasrı Salem Handal, Türkiye'den çıkamıyor. Hürriyet yazarı Yalçın Bayer, Handal’ın avukatının iddialarını bugünkü köşesine taşıdı.

Bayer yazısında, "Ancak kırmızı bülten iptali de mahkemenin tahliye kararı da idarenin sınır dışı kararı da Samir Handal’ın hürriyetine kavuşmasına yetmedi. Tahliye kararının üzerinden 23 gün geçmesine rağmen Kocaeli’ndeki geri gönderme merkezinde idari gözetim altında tutuluyor Samir Handal. Bu konuda açılan idari gözetime itiraz ve tahdit kodu iptal davaları ise sürüyor. Handal’ın vekilince aktarılan bilgiye göre “Bu dava asla açılmamalıydı”. Keza insan onuruna yakışmayan hapishane koşulları ve sair insan hakkı ihlalleriyle uzun yıllardır boğuşan Haiti’ye iade asla mümkün değildi. Gelen iade talepnamesi de Haiti kanun metnini ve delilleri içermiyordu." ifadesini kullandı.

Bayer şunları kaydetti:

"Ancak avukatın iddiasına göre Adalet Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, kanun emrine (6706 sayılı Kanun 13/2) aykırı bir dava açılması için Savcı’ya talimat verdi, kırmızı bültenin kaldırıldığını mahkemeye bildirmedi, mahkemenin reddettiği güvence talebi için Haiti ile resmi yazışma yaptı, son 23 gündür de mahkemenin koymadığı yurtdışı yasağını uyguluyor. Bütün bunları avukat Mahmut Barlas’ın anlatımından özetledik. Aleni mahkeme dosyasının bilgileri İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi 2021’e 528 E.’dir. Takdir yüce Türk milletinindir."