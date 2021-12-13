Devlet bankalara çalışıyor: Ucuza kredi verip, yüksekten geri alıyor

Son günlerde T.C. Merkez Bankası yaptığı faiz indirimleriyle gündeme geliyor. Ardarda gelen faiz indirim kararları sonrasında yükselişe geçen kurlar ve artan hayat pahalılığı halkın geçim sıkıntısını iyice gün yüzüne çıkartıyor.

Merkez Bankası’nın aldığı faiz indirim kararlarının sonuçlarından bir tanesi de Hazine borçlanmasının artması oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 7 Aralık günü, 5 ve 7 yıl vadeli 2 adet tahvil ihracına ilişkin ihale düzenledi ve bu ihale ile 3,3 milyar TL borçlanmaya çıkmış oldu. Faiz indirim kararlarından evvel Eylül ayında Hazine’nin uzun vadeli borçlanma yıllık faiz oranı yüzde 17,67 iken faiz indirimleri sonrasında bu oran yüzde 22,1’e yükseldi.

Borçlanma senedi ihraçları devlete ait bütçe açıklarının finansmanında kullanılan en yaygın yöntemlerdir. Bu senetlerin ihraç tarihinden itibaren vadesi 1 yıl ve daha uzun vadeli olanlar Devlet Tahvili, 1 yıldan kısa vadeli olanlar ise Hazine Bonosu olarak adlandırılmaktadır. Devlet hazinesi ise bu borçlanma senetlerinin ihracını ihale veya halka arz yöntemleriyle gerçekleştirmektedir.

Bu borçlanma senetlerine en yüksek yatırımı yapan kurumların başında ise bankalar geliyor. Bu yatırımlar bankaların kâr elde etme kalemlerinden bir tanesi. Aslına bakılırsa Türkiye’deki ticari bankaların asli kuruluş amacı mevduat toplamak, kredi vermek, dolayısıyla kişilere ve kurumlara finansman anlamında tabiri caiz ise destek vererek ekonomiye katkı sağlamak, doğal olarak da topladığı mevduatlar ve verdiği krediler üzerinden kâr elde etmektedir. Fakat iş borçlanma senetlerine yatırım yapmaya geldiğinde konu biraz farklılaşıyor. Elindeki nakdi, kredi vermek yerine borç senetlerine yatıran bankalar kolay yoldan ve çok daha risksiz bir para kazanmanın yolunu bulmuş oluyor, hele de getirisi kredi vermekten yani bankacılık yapmaktan çok daha yüksek ise!

Aşağıdaki grafiklerde görüleceği üzere yıllar itibariyle Hazine’nin, bankalara olan borçları ciddi derecede artmış. 2020 yılına gelindiğinde ise Hazine’nin iç borç stoğunun yaklaşık yüzde 68’i bankaların elinde bulunuyor. Özellikle 2017 yılından sonra ise kamu bankalarının bu tahvillere yaptıkları yatırımların arttığını görüyoruz. Kamu bankaları bilindiği üzere elinde en yüksek müşteri mevduatını bulunduran bankalar. Bu verilere bakarak kamu bankalarının ve devletin tüm kaynaklarının Hazine’nin bütçe açığının kapatılması yönünde kullanıldığını söyleyebiliriz.





Öte yandan ise Merkez Bankası aldığı faiz indirim kararları sonrası yüzde 15 politika faiz oranı ile bankalara düşük finansman sağlıyor. Gelinen noktada bankalar, devletin Merkez Bankası'ndan düşük faizle kaynak bulurken, devletin Hazinesi’ne çok daha yüksek faiz oranları ile borç veriyor. Kısacası bankalar tüm halkın pahalılık ile sınav verdiği şu dönemde, devletin yani aslen halkın kaynakları ile kâr elde etmenin yolunu bulmuş durumda. Böylece kârına kâr katan “Türkiye finans kapitali” ve arkasındaki büyük aileler semirmeye devam ediyor. Devletin ise borç yükü artarken, doğal olarak sonuçları zaten geçim sıkıntısıyla boğuşan emekçi halka çıkarılacak yeni faturalar olarak önümüzde duruyor.