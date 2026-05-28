Devlet Bahçeli'den Özgür Özel'e: Geçen günde çok ıslandın, sağlığına dikkat et

Algoritmaya müdahale edin: Tek bir işlemle soL Haber’i Google’da ‘tercih edilen kaynak’ olarak seçin, aramalarınızda soL öne çıksın.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisine açtığı telefon görüşmesini aktardı.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, Özel, Bahçeli görüşmesinin detaylarını şöyle aktardı:

Büyük bir dayanışma gösteriyor siyasi partiler, çok sayıda lider aradı. Devlet Bey dün (önceki) geceden başladı ama hemen hemen bütün genel başkanlar arıyorlar, destek veriyorlar. Bu çok çok kıymetli. Devlet Bey, Özgür Bey, genel başkanım dedi. Ondan sonra yine hiç durmuyorsun dedi. Çok ıslandın. Önce dedi ki bugün önce İzmir’i sonra Manisa’yı takip ettim dedi. Hiç durmuyorsun dedi. Geçen günde çok ıslandın dedi. Sağlığınıza dikkat edin dedi. Böyle iyi niyetli şeyler. Bayram tebriği dışında herhangi bir şey söylemedi. Gayet nazik bir telefondu.