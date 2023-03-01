Devlet Bahçeli Elbistan'da depremzedeleri azarladı: 'Dağılın gitsin, indirin şunları'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, incelemelerde bulunmak üzere, 6 Şubat'ta meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine gitti. Esenboğa Havalimanı'ndan deprem bölgesine hareket eden Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve bakanların da bulunduğu heyet eşlik etti.

Erdoğan'la birlikte Elbistan'da AFAD'ın kurduğu konteyner kentte inceleme yapan Bahçeli, depremzedelerin taleplerini dile getirmelerine sinirlendi. Depremzedeleri "Sessizlik olacak!" diyerek azarlayan Bahçeli, "Kimsenin sayın Cumhurbaşkanımızı ve yetkilileri böyle rahatsız etmeye hakkı yok. Sessizlik olacak, şunları dağıtın gitsin" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AKP Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Bahçeli'nin çıkışına tepki gösteren depremzedeleri sakinleştirmeye çalıştığı anlar görüntülere yansıdı.

Görüntülerde bir depremzede "Sayın Devlet bey, biz 2009'da Cumhurbaşkanımıza yaptık yapacağımızı. Memleket bitti. Halk göçüyor, göçüyor. Biz onun için çabalıyoruz, yoksa memleketimizi seviyoruz" diyerek tepki gösterdi.