DEVA'dan istifa etti, Akşener'in başdanışmanı oldu: 'Kafa yorarlarsa belki parti olurlar'

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı görevini sürdürürken altı ay önce partisinden istifa eden eski TÜİK Başkanı Birol Aydemir, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in başdanışmanı oldu.

T24'den Candan Yıldız'ın haberine göre Birol Aydemir konuyla ilgili yaptığı açıklamada "DEVA'daki arkadaşlar nereye gittiğimden çok neden gittiğime kafa yorarlarsa belki parti olurlar" ifadelerini kullandı.

Aydemir, istifa gerekçesini ''DEVA Partisi kurulduğundan bu yana, parti yönetimi ve siyaset yapma anlayışımıza bunları maalesef yeterince yansıtamadığımızı düşünüyorum. Bu ilke ve prensipler yeterince sahiplenilmeden adil bir yönetim sergileneceğine ve başarılı olunacağına inanmadığımı da ifade etmekte yarar görüyorum'' sözleriyle duyurmuştu.