DEVA Partisi'nin mitingine önce izin sonra yasak

DEVA Partisi'nin Gaziantep'te yapılması planlanan mitinge valilikten önce izin, sonra yasak getirildi.

Haber Merkezi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gaziantep'te 21 Mayıs tarihinde yapılması planlanan mitinge yasak getirildiğini açıkladı.

Babacan, şu ifadeleri kullandı:

“Gaziantep’teki mitingimizi, Demokrasi Meydanı’nda yapmak için Valilik’ten talepte bulunuyoruz. 29 Nisan’da Vali ‘Uygun’ notunu düşüyor. Arkadaşlar Antep’e duyuruyor. Ses getiriyor. 2 Mayıs’ta ‘Uygun’un yanına ‘değil’ eklemişler. Kimden ne telefon aldınız?"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da seslenen Ali Babacan, “Beştepe’ye sesleniyorum. Boşuna valilere baskı yapmakla uğraşmayın. Ben buradayım. Ne istiyorsanız yüzüme söyleyin" dedi.