Deva Partisi'nin Diyarbakır'daki yürüyüşüne engel

Deva Partisi'nin Diyarbakır'ın Sur ilçesinde düzenlemek istediği 'Mavi Yelekliler' yürüyüşüne izin çıkmadı. Partililerin yürüyüşü 'bildirim sürelerine uyulmadığı' gerekçesiyle Valilik kararıyla engellendi.

Deva Partisi Diyarbakır İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Türkiye'nin her yerinde gerçekleştirdiğimiz gibi Sur ilçemizde bugün yapacağımız Mavi Yelekliler yürüyüşü maalesef Valilik tarafından haksız ve hukuksuzca engellenmiştir. Hak arayışımız sizin hukuksuz düzeninizi, keyfiliğinizi yenecek" denildi.