DEVA Partisi'nden ilçe binasına silahlı saldırıyla ilgili açıklama

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Malatya İl Başkanı Onur Güneş, Pütürge İlçe Başkanlığı binasına yönelik silahlı saldırıya ilişkin, “Saldırıda, ilçe binamıza 7 mermi isabet etmiş" dedi.

Onur Güneş, bugün yaptığı açıklamada, DEVA Partisi Pütürge İlçe Başkanlığı binasına 10 gün önce kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıda bulunulduğunu söyledi.

Güneş, “Olay, akşam saat 10:18 civarında meydana gelmiş. Saldırıda, ilçe binamıza 7 mermi isabet etmiş. İlçe binamızın tam karşısında devlet hastanesi var. Hastanenin güvenlik kamerasında, emniyet görevlilerin yaptığı incelemede, bir kişinin tabancayla ateş ettiği görülüyor. Görüntüler net olmadığı için kişinin yüzü görünmüyor. Emniyet teşkilatımız konuyla ilgili gerekli çalışmayı yapıyor, birkaç gün içerisinde daha detaylı bilgi verilecektir. Partimizin tabelasına ateş edilmiş; camlar hedef alınmış, kırılmış. İçeride bazı demirbaşlarımızda hasar var. Sevindirici olan taraf, geç saatte olması ve o sırada ilçe teşkilatımızda kimsenin bulunmamasından dolayı herhangi bir yaralı ve can kaybının olmaması” diye konuştu.

Güneş “Hukukçu arkadaşlarımız ve ilçe teşkilatımız olayı takip ediyorlar. Emniyet görevlilerimiz ilgili veya ilgilileri yakalayıp yargıya teslim edecektir" dedi.(ANKA)